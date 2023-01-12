أحمد مغربي



علمت «الأنباء» من مصادر نفطية مسؤولة ان الشركة الكويتية لنفط الخليج انتهت من تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع خط الغاز الناقل لحصة الكويت من عمليات الخفجي إلى مرافق البلاد المحلية والمقدرة بـ 40 مليون قدم مكعبة قياسية من الغاز و6 آلاف برميل من الغاز الطبيعي المسال يوميا.



وقالت المصادر ان خط انابيب التصدير 12 بوصة يمتد لنحو 4 كيلو مترات برا من مرافق تصدير الشركة إلى محطة الصمامات القريبة من الشاطئ في الخفجي وفي الجهة المقابلة يمتد لمسافحة 47 كيلومترا بحرا وصولا لشاطئ الزور في الكويت، ثم يمتد خط الانابيب عبر ممر خط انابيب شركة نفط الكويت ولمسافة 58 كيلومترا برا حيث تم ربطه بخطوط أنابيب الغاز الحالية والجديدة ومقاس 24 بوصة التابعة لشركة نفط الكويت وصولا الى صائد شوائب مصفاة ميناء الأحمدي الوسيطة التابعة لشركة نفط الكويت.



وأشارت الى انه تم التنسيق والتعاون مع عدد من الجهات لتنفيذ هذا المشروع الضخم.



وقالت ان المشروع يعتبر استراتيجيا للقطاع النفطي ويعزز إمكانات الكويت من الغاز علاوة على تحقيقه الاستغلال الأمثل للثروات البترولية في المنطقة المقسومة.