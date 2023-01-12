twitter facebook whatsapp viber telegram email أفراح السريّع الخميس 2023/1/12 المصدر : الأنباء عدد المشاهدات 880 A+ A- استمع المعرس عبدالله حامد السريعحمد المدلج مباركاعبدالله الرومي يبارك للمعرس عبدالله السريع ووالده حامد السريع وعمه أحمد السريعالمستشار يوسف المطاوعة والفريق م.عبدالله الفارس يهنئانالمستشار ضرار العسعوسي يقدم التهاني(ريليش كومار)المحامي العام الأول بدر المسعد مهنئاالمحامي العام محمد الدعيج مباركاالمستشار نمران النمران مع المعرس عبدالله السريعوكيل النيابة محمد الهاجريالمحامي العام مبارك الرفاعي ورئيس النيابة ناصر السميط يباركاند.يوسف السريع مهنئاالفريق م.محمود الدوسري وعلي الجويعد يباركانفهد بن جامع مهنئاأحمد السريع مباركافيصل السريع والمعرس عبدالله السريع وعمه اللواء حمد السريععبداللطيف السريع يقدم التهانيثامر الدخيل وسعود ثامر الدخيل يباركانالمعرس مع عمه أحمد السريع ومحمد السريعجمال السريع يباركناصر السريع والمعرس عبدالله السريععبدالله المبارك وصقر الشمري وعلي الموسوي وعبدالله الموسى وعبدالله أشكنوني وأحمد المهنا مع المعرس عبدالله السريعد.عادل الدمخي يهنئ المعرس وعمه اللواء م.حمد السريع وعمه أحمد السريعالمعرس عبدالله حامد السريع متوسطا عددا من الأصدقاءفواز المطيري وعزام العازمي يباركانلقطة تذكارية للمعرس عبدالله حامد السريع مع عدد من الأصدقاء احتفل حامد عبدالله السريّع بزفاف نجله عبدالله بحضور جمع من الشخصيات والأهل والأصدقاء الذين قدموا المباركة والتهاني بالمناسبة السعيدة.ألف مبروك.