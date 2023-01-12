شهدت Ooredoo الكويت عاما استثنائيا بتنفيذ وجني ثمار خططها الاستراتيجية لرفع مستوى تجربة العملاء والارتقاء بها تماشيا مع الشعار الجديد لعلامتها التجارية «طور عالمك»، حيث تقوم بتقديم تجارب للخدمات وعروض ترويجية استثنائية تتماشى مع نهجهم وحرصهم على خدمة العملاء، وجهودهم في مكافأتهم، وتشجيعهم على المشاركة في كل ما هو إيجابي والارتقاء بعالمهم من خلال خدمات وعروض فريدة ومثيرة.

وتم تكريم هذه المساعي في مجال تطوير وتحديث مفاهيم تجربة العملاء من قبل «جوائز مؤسسة المستقبل» لإنجازاتها الاستثنائية في برنامج تحديث البنية التحتية لمراكز الاتصال، حيث حصدت «Ooredoo» جائزة «أفضل تجربة عملاء في صناعة الاتصالات لعام 2022».

هذه الجائزة تعبر بشكل ملموس عن استراتيجية Ooredoo وحرصها الدائم على تقديم خدمة أفضل وعروض حصرية، بالإضافة الى عروض ترويجية فعالة بشكل تنافسي في وقت واحد مع تطوير بنيتها التحتية الرقمية، كل ذلك لغرض منح العملاء تجربة فريدة وضمان مكافأتهم للعلامة التجارية المطورة بطرق لا يمكن للمنافسين مقارنتها.

وجاءت هذه القفزة الناجحة نتيجة لما تقدمه الشركة من حلول مستقبلية تضيف قيمة فريدة لحياة العملاء من خلال تقديم خدمات فعالة ومتكاملة على جميع قنوات التواصل الاجتماعي، والانتباه لملاحظات العملاء بدقة لضمان تلبية جميع استفساراتهم ورضاهم، بالإضافة الى ضمان استجابة سريعة وفعالة لاتصالات العملاء، لإثراء تجربتهم من خلال الحلول المخصصة لتلبية تفضيلات العملاء المختلفة وفهم احتياجاتهم الحقيقية في وقت واحد من خلال معالجة تحليل اختيارات العملاء بنسبة 100% من التفاعلات وإدخال قدرات روبوت الدردشة التفاعلية للإجابة عن استفسارات العملاء وتلبية طلباتهم بسرعة وشفافية في ظل وفرة الخدمات والعروض الترويجية ليتمكن موظفو خدمة العملاء في Ooredoo من الإجابة عن استفسارات العملاء بشكل متقن.