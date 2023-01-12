أعلن البنك الأهلي المتحد عن إجراء السحب الأسبوعي على جوائز الحصاد الإسلامي، والذي أقيم أمس 11 يناير الجاري في المقر الرئيسي للبنك بحضور ممثل عن وزارة التجارة والصناعة.



وقد أسفر السحب عن حصول 10 من العملاء على 1000 دينار لكل منهم، وهم: باسم محمد بشير سالم شراب، شادي لويسه نسيم لويسه، صالح عبدالله عثمان الكوح، صادق سيد خلف سيد حسين، نعمان فاروق يوكي، سامي عادل مزيد العبيد، عبدالله حمود ثامر العجمي، طلال ابراهيم محمد الضبيبي، محمد عبد السيد محمد علي، بانة عبدالرزاق قطان.



ويقدم حساب الحصاد الإسلامي في باقته الحالية مجموعة أوسع من المزايا، حيث يحظى الرابحون من عملاء المتحد بجائزة شهرية بقيمة 100 ألف دينار بالإضافة إلى 10 جوائز أسبوعية بقيمة 1000 دينار لكل جائزة. وتبقي الجوائز الربع سنوية الكبري بقيمة 250 ألف دينار نقدا للرابح هي أهم ما يطمح إليه العملاء، حيث تمثل لهم فرصة حقيقية لتحقيق حلم العمر.



علما بأن الحد الأدنى للمشاركة والاستفادة من السحوبات كافة هي 100 دينار، تؤهل العميل للحصول على فرصتين لدخول السحب والتي تزيد حتى 30000 فرصة في السحب بالإضافة الى الحصول على أرباح سنوية مثمرة. وتتيح كل 50 دينارا في حساب العميل فرصة واحدة للمشاركة في السحب بشرط أن يحافظ على رصيده لمدة خمسة عشر يوما على الأقل قبل تاريخ السحب، وكلما زادت مدة الاحتفاظ تزيد فرص دخول السحب لكل 50 دينارا.