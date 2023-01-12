يحرص بنك الكويت الوطني دائما على توسيع نطاق التزامه بتوفير الحلول التي تلبي احتياجات العملاء وتتماشى مع تفضيلاتهم. وفي ذلك الإطار، يعمل البنك على إعادة تصميم بطاقاته المصرفية وفقا لأبحاث مكثفة مع العملاء على مدار عام كامل.



وتضمنت البطاقات الجديدة إدخال التقنية اليابانية لتفادي الأخطاء Poka-yoke في تصميم البطاقة، حيث توفر عناصر التصميم فروقات واضحة بين البطاقات الائتمانية وبطاقات السحب الآلي والبطاقات مسبقة الدفع.



وفي إطار حرصه على أداء مسؤوليته الاجتماعية، أدخل الوطني العديد من الميزات الجديدة المصممة خصوصا للعملاء من ضعاف البصر، حيث تتيح الميزات الجديدة للعملاء تمييز البطاقة التي يرغبون في استخدامها حتى في الظلام، وهو ما يسمح للعملاء من ذوي الاحتياجات الخاصة بتمييز البطاقة عن طريق اللمس من خلال وجود ميزة خاصة بكل بطاقة.



كذلك يتمكن العملاء من خلال تلك الميزات اختيار وسحب البطاقة التي يرغبون في استخدامها من المحفظة دون الحاجة إلى رؤية البطاقة بالكامل. كما يمنع التصميم سهل الاستخدام والمتجانس مع أجهزة السحب الآلي ونقاط البيع والمحفظة الإلكترونية العميل من إدخال البطاقة بطريقة خاطئة في جهاز السحب الآلي، فضلا عن توفير مزايا أمنية تحول دون عمليات الاحتيال على البطاقات.



وقد أجرى البنك أيضا أبحاثا بشأن ألوان البطاقات المفضلة لدى العملاء لتحديد الألوان التي تناسبهم وفقا لكل شريحة بما يساعدهم على اختيار البطاقة التي يرغبون في استخدامها وتحقيق أكبر قدر من رضا العملاء وخفض الشكاوى. وبهذه المناسبة، قال مدير عام مجموعة الخدمات المصرفية الشخصية في بنك الكويت الوطني محمد العثمان: إعادة تصميم البطاقات بألوان ومميزات جديدة يأتي لتلبية حاجة العملاء وتفضيلاتهم في إطار حرصنا الدائم على تقديم أفضل المنتجات والخدمات لعملائنا. ولم يغفل التصميم الجديد مسؤولية الوطني تجاه جميع فئات المجتمع حيث علق العثمان قائلا: «حرصنا على توفير الميزات التي تناسب العملاء من ذوي الاحتياجات الخاصة، الذين نضعهم دائما نصب أعيننا ونحرص على تلبية احتياجاتهم حيث تعزز البطاقات الجديدة قدرة ضعاف البصر على تمييز واستخدام البطاقة بسهولة وذلك في إطار الالتزام التاريخي للوطني بأداء مسؤوليته الاجتماعية».



من جانبه، قال ماجد غربال رئيس وحدة البحوث التسويقية في بنك الكويت الوطني: استجاب الوطني لآراء العملاء في كل مراحل تصميم البطاقات الجديدة، حيث قام فريق البحوث بالبنك بإجراء دراسات مكثفة استخدم فيها تقنيات بحثية متقدمة للتعرف على احتياجات وتفضيلات كل شريحة من حيث ميزات البطاقة، وألوانها وشكلها وملمسها.



وأشار إلى مشاركة أكثر من 1000 عميل في البحث النوعي الذي تم إجراؤه قبل بدء التصميم وفي اختبار المستخدم الذي تم إجراؤه بمجرد الانتهاء من تحديد خيارات التصميم. وقال إننا على ثقة تامة بأن التصميم النهائي سيكون متماشيا تماما مع رغبات وتفضيلات العملاء.