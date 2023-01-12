أعلنت شركة جريت وول موتور الصينية (GWM) لصناعة السيارات رسميا عن تدشين أول مركز إقليمي لها لتوزيع قطع غيار السيارات في منطقة الشرق الأوسط، يقع في دولة الإمارات العربية المتحدة. وبتدشين هذا المركز، تهدف شركة جريت وول موتور إلى تعزيز خدمات ما بعد البيع وتلبية قدر أكبر من احتياجات عملائها في 22 سوقا على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.



وفي إطار خطة تميز الخدمات الأوسع نطاقا التي وضعتها شركة جريت وول موتور، فإن الهدف من تدشين هذا المركز هو تقليل دورة الخدمات اللوجستية مع إثراء نطاق قطع الغيار. ولقد أدت هذه الخطة، التي بدأ تنفيذها قبل ستة أشهر، إلى زيادة معدل الرضا بين المستخدمين النهائيين والموزعين، ومن المتوقع تحقيق المزيد من النتائج.



وخلال حفل التدشين، أجرت شركة جريت وول موتور مناقشات مثمرة مع ممثلي موزعيها من منطقة الشرق الأوسط. وتضمنت هذه المناقشات مجموعة كبيرة من الموضوعات، وعلى رأسها كيفية تحسين خدمات ما بعد البيع وابتكار نظام من الطراز الأول لإدارة قطع الغيار.



ويهدف المركز الإقليمي لتوزيع قطع الغيار إلى تحسين عملية توريد قطع الغيار وسرعة الاستجابة، وكذلك عملية تشغيل قطع الغيار، بالإضافة إلى إسراع وتيرة تحسين مخطط الشبكات داخل نظام الخدمة.



وتدشين هذا المركز هو خير دليل على التزام شركة جريت وول موتور واهتمامها بتوسيع نطاق أعمالها في سوق الشرق الأوسط، وهو ما ينعكس أيضا في تدشين أول مكتب إداري في الشرق الأوسط في إمارة دبي، الإمارات العربية المتحدة، والذي بدأ في مارس 2022.



وقال توني صن، المدير التنفيذي لشركة جريت وول موتور الشرق الأوسط، قائلا: إن مركز توزيع قطع الغيار في الشرق الأوسط علامة فارقة أولى نحو تحقيق أهداف التوسع الإستراتيجي لخدمات شركة جريت وول موتور في هذه المنطقة. وقد يؤدي تطوير نظام خدمات ما بعد البيع لدينا إلى منح عملاء الشرق الأوسط تجربة أفضل، وهو ما يأتي في صميم جوهر الخدمة الموجهة للأفراد التي لطالما كانت شركة جريت وول موتور تتميز به. ونتوقع أن يؤدي هذا التعاون الإستراتيجي مع شركائنا إلى دفع شركة جريت وول موتور إلى الأمام.



وأطلقت شركة جريت وول موتور مؤخرا عددا من المنتجات الجديدة في منطقة الشرق الأوسط، ومنها تانك 300 وهافال دارجو وباور كينج كونج. وبعد إجراء التعزيز التدريجي المستمر لقدرة التوريد لمركزها الخاص بقطع الغيار، سيشهد سوق منطقة الشرق الأوسط قريبا طرح علامة «ORA» الكهربائية، بالإضافة إلى منتجات المركبات الكهربائية الهجينة HEV من علامتي هافال وتانك.