بشار جاسم



انتهى الفنان الشاب نواف الفجي من تصوير كل مشاهده في مسلسل «البوشية» الذي سيعرض رمضان المقبل على شاشة تلفزيون الكويت. وفي تصريح خاص لـ «الأنباء» يقول: خلصت تصوير كل مشاهدي بمسلسل «البوشية»، وهو من إنتاج الفنان القدير عبدالرحمن العقل والفنان محمد الحملي، إخراج حسين ابل، والنص لفايز العامر، والعمل من بطولة عبدالرحمن العقل، مريم الصالح، محمد جابر، جاسم النبهان، سلمى سالم، محمد الحملي، عبدالله الخضر، ياسه، غرور، يارة القبندي، عبدالله الشامي، عزيز السعدون.



وعن دوره في العمل، أوضح: أول مرة أقدم شخصية تكون محورية وبطولة في مسلسل تراثي، ودوري هو «مبارك» وأتكلم فيه باللهجة البدوية البيضاء لأن «مبارك» شخصيته من السعودية، وهذه أول مرة اقف أمام قامة فنية كبيرة وإضافة لي مثل الفنانة القديرة مريم الصالح التي تجسد دور أمي، وللأمانة استمتعت بالعمل مع مجموعة من الفنانين الكبار، وكذلك انتاج العمل شي ولا اروع، و«البوشية» أول مسلسل ارتاح فيه، وباللوكيشن كرم وتعامل اكثر من اخوان، واشكر الفنان القدير عبدالرحمن العقل وشركة «باك ستيج قروب» للفنان محمد الحملي اللي ما قصروا معاي بكل شي وخلو الكل في اللوكيشن مثل «يا ادهينه لا تنكتين».



أما عن جديده، فقال الفجي: حاليا عندي عملين قاعد أقرأهم، وان شاء الله من يتم الاتفاق راح اتكلم عنهم عن قريب، أما على صعيد المسرح فللحين ما في شي أكيد، وأنا متشجع ادخل المسرح، خصوصا مسرح الحملي لأنه مستمر طول السنة وأعماله ناجحة ولها صدى طيب، وأصبح بينه وبين جمهوره ثقة كبيرة سواء مسرح الطفل أو الكبار.



وبخصوص المقاطع القديمة المنتشرة له من مسلسلي «صاحبة الامتياز» و«الوزيرة» وانتقاد المواقع لأدائه، يقول: أنا حالي حال الناس أشوف نفسي وأضحك لأن هالأعمال كانت بسنة 2006 و2007 وكان عمري بوقتها 16 سنة، وكنت في بدايتي، وأديت ما طلبه المخرج مني (يضحك)، ويضيف: عموما هالمقاطع ما تضايقني بالعكس، وكل فنان في بدايته له أخطاء وأداؤه يختلف بعد مرور عدة سنوات من النضج الفني، لكني مستغرب «ليش انتشرت بعد 17 سنة؟» بصراحة الجمهور ما له حل، واللي يقول إني راح ارفع قضايا هذا كلام غير صحيح طالما ما في إساءة لشخصي.