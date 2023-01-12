الدار البيضاء - مفرح الشمري



في أجواء احتفالية رائعة، احتضنت خشبة مسرح محمد السادس بالدار البيضاء بالمغرب حفل افتتاح الدورة الـ 13 من مهرجان المسرح العربي، وذلك بعد غياب عامين بسبب جائحة كورونا، بحضور وزير الشباب والثقافة والتواصل المغربي محمد المهدي بنسعيد، والأمين العام للهيئة العربية للمسرح الكاتب الاماراتي القدير إسماعيل عبدالله، ونخبة من الفنانين العرب ضيوف المهرجان.



وتنافس للمشاركة في المهرجان 203 عروض، تأهل منها 16 عملا تقدم على مسارح الدار البيضاء، كما يعرض من المغرب 30 عرضا، في إطار احتفاء المغرب باستضافتها لهذه الدورة التي يحضرها نحو 400 مسرحي من كل البلدان العربية.



انطلق حفل افتتاح الدورة الـ13 لمهرجان المسرح العربي، الذي تصدت لتقديمه المذيعة سناء الزعيم، بـ «رسالة اليوم العربي للمسرح» التي كتبها وألقاها الفنان والمخرج العراقي د.جواد الأسدي، وجاء فيها: «صباح الخير، عبق الخشب في بيتنا ومأوانا الأول، صباح الخير خشبة المسرح ملاذي، مأواي، قاربي وجسري إليكم، صباح الخير لدروب الندم وأربعين عاما من النفي الجبري على أرصفة الثقافات، صباح الخير غروتوفسكي، بيتر بروك، جوزيف شاينه، يوري ليبيموف، إيفروست».



وفي كلمته، أكد وزير الشباب والثقافة والتواصل المغربي محمد المهدي بنسعيد دعم المملكة المغربية للمهرجان والتعاون المثمر بين الهيئة العربية للمسرح والوزارة، وبرعاية من الملك محمد السادس، والشيخ د.سلطان بن محمد القاسمي.



من جانبه، رحب المدير العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (الإيسيسكو) د.سالم بن محمد المالك بالحضور، وأكد أهمية المسرح مستشهدا بجملة «أعطني مسرحا أعطيك شعبا عظيما»، ودلل بأكثر من عمل مسرحي عالمي وعربي كان له أثر كبير على الجمهور.



كما قال د.محمد ولد أعمر المدير العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (ألكسو): ان اهتمام المنظمة لفن المسرح كأداة للتربية والتثقيف، ومحاربا للإرهاب ولكل الأفكار الهدامة، والمنظمة ستتعاون دائما مع الهيئة العربية للمسرح من أجل تطوير المهرجانات العربية.



أما الأمين العام للهيئة العربية للمسرح الكاتب القدير إسماعيل عبدالله، فقال في كلمته: «مساؤكم مسرح وفرح، ومساؤكم فجر للغد الذي ينتظركم، فالمسرح رأس حربة الإبداع، وأشكر الملك محمد السادس لرعايته للدورة الحالية، وأتوجه بالشكر لوزير الشباب والثقافة والتواصل المغربي، والشكر موصول لكل المؤسسات والأطر الرسمية التي ساعدتنا في خروج المهرجان للنور»، ثم كرم الأمين العام للهيئة العربية للمسرح الفنان العراقي جواد الأسدي.



وشهد حفل الافتتاح تكريم 10 فنانين من القامات المسرحية المغربية، وهم الممثل والمخرج المسرحي عبدالإله عاجل، المخرج عبدالرزاق البدوي، الفنانة القديرة فاطمة الغالية الشرادي، الممثل والمخرج محمد البلهيسي، الفنان والكاتب محمد التسولي، المؤلف والممثل محمد الجم، الفنان مصطفي دسوقين، الفنان مصطفي الزعري جمال الدين، الفنانة مليكة العمري، الفنانة نزهة الركراكي.



وقبل ختام حفل الافتتاح تم الإعلان عن أسماء لجنة تحكيم النسخة العاشرة من جائزة صاحب السمو الشيخ د.سلطان بن محمد القاسمي برئاسة د.مدحت الكاشف وعضوية كل من ايمان عودة وجوليا قصار وخالد الطريفي.





نزهة الركراكي: التكريم تشريف.. وسعد يعشق الجمهور الكويتي



وجهت الفنانة المغربية القديرة نزهة الركراكي احدى المكرمات في الدورة الـ13 لمهرجان المسرح العربي الشكر لكل من سعى لتكريمها في هذه الدورة، مؤكدة لـ «الأنباء» أن هذا التكريم تشريف لمسيرتها الطويلة.



وعن أخبار نجلها المطرب سعد لمجرد، قالت انه بخير، وهو احد العاشقين للجمهور الكويتي الذي يكن له كل احترام وتقدير.





تكريم.. بعد 70 سنة من التمثيل!



عبّر الفنان المغربي القدير عبدالرزاق البدوي عن سعادته لتكريمه في الدورة الـ 13 لمهرجان المسرح العربي، حيث يعد هذا التكريم الأول له بعد 70 سنة من التمثيل في التلفزيون والمسرح والسينما!