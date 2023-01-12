بتوجيهات من نائب المدير العام لشؤون قطاع محافظتي حولي والأحمدي م.سعود الدبوس، قام فريق طوارئ حولي بالاشتراك مع اللجنة المشتركة بجولة ميدانية على العقارات المستغلة في غير الغرض المرخص له.

وفي هذا الصدد قال رئيس فريق الطوارئ بفرع بلدية حولي إبراهيم السبعان، ان الجولة أسفرت عن تحرير 9 مخالفات بمنطقتي السالمية والشعب البحري، تنوعت بين فتح محل قبل الحصول على ترخيص لأحد الفنادق، حيث زاول نشاطا تجاريا قبل الحصول على ترخيص، كما تمت مخالفة محل مساچ يقوم بتشغيل المحل على نحو يهدد صحة وسلامة الجمهور ومزاولة نشاط تجاري بترخيص منته، وإقامة إعلان قبل الحصول على ترخيص من قبل البلدية.