ما كمية الحلوى التي يمكن للطفل تناولها في اليوم؟



يسمح للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 7 و10 أعوام، بتناول 2-3 قطع، والأطفال الأكبر ثلاثة قطع من الحلوى في اليوم لا أكثر، فوفقا لتوصيات منظمة الصحة العالمية، يجب ألا تتجاوز كمية السكر التي يتناولها الأطفال الذين عمرهم 4-6 أعوام 19 غراما من السكر، أو أربعة ملاعق صغيرة. أما الأطفال الذين أعمارهم 7-10 أعوام 24 غراما (5 ملاعق صغيرة)، والأطفال الذين عمرهم 11 عاما يمكنهم تناول 30 غراما من السكر في اليوم (ستة ملاعق صغيرة). وبما أن وزن قطعة الحلوى يبلغ 13-15 غراما منها 8-12 سكر، لذلك يمكن للأطفال الصغار تناول قطعتين والأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 7- 10 أعوام 2- 3 قطع، والأطفال الأكبر 3 قطع وهو الحد الأقصى المسموح به.



فمثلا «قطعة الحلوى (كراميل) منتج معقد، يحتوي على نسبة عالية من الكربوهيدرات والدهون. ولكي يهضمه جسم الطفل بسهولة، يحتاج إلى كمية كبيرة من إنزيمات الجهاز الهضمي، التي تنتجها المعدة والبنكرياس والكبد. وعندما نتناول الحلوى على معدة فارغة، تكون أعضاء الجهاز الهضمي غير جاهزة للعمل، ما يؤدي إلى تأخر عملية الهضم لساعات طويلة، وظهور (ثقل) في المعدة، وزيادة الضغط على البنكرياس، وإنتاج كمية كبيرة من الإنسولين».



وينصح بالسماح للأطفال بتناول الحلوى بعد وجبة الفطور أو الغداء، لأنه فسيولوجياً ينخفض إنتاج جميع إنزيمات الجهاز الهضمي في الليل.

المصدر: «نوفوستي»