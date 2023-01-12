أعرب البرتغالي روي بينتو، مدرب منتخبنا الوطني، عن سعادته بالفوز على الإمارات بهدف دون رد، مؤكدا خلال المؤتمر الصحافي عقب المباراة: اللقاء كان بمنزلة نهائي بالنسبة لنا، وفخور باللاعبين على هذا الأداء، فقد نجحوا في تنفيذ المطلوب، وتحكمنا في المباراة منذ البداية.



وحول معاناة المنتخب في الناحية الهجومية رغم خلق الفرص المحققة، قال: ان هذه ليست مشكلة كبيرة، وفي نهاية المباراة شكلنا خطورة على منافسنا، وقدم لاعبونا أداء جيدا، والأهداف ستأتي مع الوقت، لأننا خلال المباراتين خلقنا العديد من الفرص وهذا هو المهم.



ولفت بينتو الى ان المباراة كانت جيدة، ومنتخب الإمارات يمتلك لاعبين لديهم خبرة وشاركوا في البطولة من قبل، لكني ركزت على فريقي، وحاولت الاستحواذ على الكرة لأكثر وقت، ونجحنا في تحقيق الفوز.



في المقابل، أعلن الأرجنتيني رودولفو أروابارينا، مدرب منتخب الإمارات، عن تحمله مسؤولية الخسارة، وقال في المؤتمر الصحافي عقب اللقاء: عملت مع هذا المنتخب لمدة 9 أشهر، أفكارنا ورؤيتنا كانت واضحة خلال تلك الفترة، ولكن المستوى الذي قدمناه في مباراتين حتى الآن بالبطولة لم يكن واضحا، علاوة على تراجع مستوى بعض العناصر، إنني كمدرب المسؤول عن النتائج وعن اختياراتي لهؤلاء اللاعبين. وأضاف: لم نكن موفقين في صنع فرص على مرمى الأزرق ومع بعض التغييرات صنعنا بعض الفرص، لكن ظلت رؤيتنا غائبة عندما نستحوذ على الكرة.



وعن وجود فرصة ضعيفة في التأهل للدور الثاني، أكد أروابارينا أنها فرصة صعبة، خاصة انها متوقفة على نتائج باقي المنتخبات في المجموعة في الجولة الأخيرة.