أعلن بنك الكويت الدولي (KIB) عن حصول مساعد مدير التزام بإدارة الالتزام الرقابي في البنك، عبدالعزيز بورحمه، على شهادة الدبلوم الدولي في الحوكمة والمخاطر والالتزام من الجمعية الدولية للالتزام (ICA) البريطانية، وذلك في حفل أقيم مؤخرا في لندن.



علما أن بورحمه يعد بين عدد قليل من الكويتيين الحاصلين على الدبلوم الدولي للحوكمة والمخاطر والالتزام من الجمعية والمعتمدة من جامعة مانشستر. ويشكل هذا الدبلوم واحدا من أهم شهادات الالتزام التنظيمي المالي عالميا، حيث يزود المتخصصين في القانون والالتزام في القطاع المصرفي بفهم عميق للتحديات والفرص التنظيمية التي تقدمها التقنيات الرقمية والذكاء الاصطناعي والمهارات المتخصصة والمعرفة التي يحتاجها المصرفيون لإدارة المخاطر التنظيمية المستجدة.



وتعليقا على هذا الإنجاز لكل من بورحمه والبنك، قال مدير عام إدارة الموارد البشرية في البنك فراس الدارمي: الحفاظ على منهج واضح وقوي لممارسات الالتزام يعد جزءا لا يتجزأ من قدرتنا على تحقيق النمو المستدام وتعزيز رضا العملاء وتحقيق القيمة للمساهمين. لذا، من الضروري تدريب المتخصصين القانونيين والتنظيميين في الالتزام في البنك وتأهيلهم وفق أعلى المعايير العالمية الممكنة، لذلك يسعى البنك دائما إلى تطوير المعارف والمهارات والخبرات لموارده البشرية، من خلال تشجيعهم على تحصيل العلم ومواكبة أحدث التطورات العالمية في مجال الصناعة المصرفية، باعتبارهم الركيزة الأساسية في ازدهار وتطور مستقبل البنك.



وتعليقا على حصوله على هذه الشهادة، قال عبدالعزيز بورحمه: يسعدني تحقيق هذا الإنجاز والحصول على شهادة الدبلوم الدولي في الحوكمة والمخاطر والالتزام من ICA، كما يسعدني أن أساهم بشكل فعال في تطوير فهم جديد للقضايا والتحديات التي نواجهها في القطاع المصرفي اليوم، وخصوصا في ظل التحول الرقمي الذي نشهده اليوم، مشيرا أن الالتزام لا يعد أمرا جيدا للأعمال المصرفية فقط، بل للمجتمع بأسره، بمن في ذلك المساهمون والمستثمرون وجميع الشرائح التي نقوم بخدمتها في الكويت.