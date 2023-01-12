

أعلنت شركة الاتصالات الكويتية stc عن حصولها على شهادة الأيزو في نظم إدارة أمن المعلومات (ISO 27001: 2013)، ونظام إدارة الجودة (ISO 9001: 2015) واستمرارية الأعمال (ISO 22301: 2019)، في نسخة الآيزو الجديدة، وذلك بعد عملية تدقيق شاملة ومكثفة أجرتها شركة Top Certifier، إحدى الشركات الاستشارية الرائدة في مجال اعتماد شهادات الأيزو.



وفي بيان لها، أوضحت stc أن إجراءات الاعتماد، التي قادها فرق العمل من إدارات الجودة واستمرارية الأعمال والأمن السيبراني وشاركت فيها العديد من قطاعات الشركة، تضمنت مراجعة الممارسات والإجراءات المطبقة داخل الشركة أثناء تنفيذ خطة نظم إدارة أمن المعلومات، نظام إدارة الجودة واستمرارية الأعمال. وخلال عملية التقييم، قدم الفريق المتطلبات التفصيلية اللازمة والخاصة بمعيار الأيزو الدولي، مع توضيح البروتوكولات الداخلية التي قد تم اتخاذها. وقد تم تسليم النتائج والإجراءات الموثقة من قبل فريق نظم إدارة أمن المعلومات، نظام إدارة الجودة واستمرارية الأعمال إلى فريق التدقيق المستقل في TopCertifier للتحقق منها وتسجيلها.



وتأتي شهادة الأيزو في نظم إدارة أمن المعلومات، نظام إدارة الجودة واستمرارية الأعمال بمنزلة إفادة على النهج الدؤوب الذي تتبعه stc لتنفيذ السياسات والإجراءات التي أسهمت في المحافظة على سير جميع عمليات الشركة. ومن خلال عملية مراقبة نشطة والتعزيز المستمر للنظام، استمرت stc بتقديم عملياتها بأمان ومن دون توقف لعملائها مع ضمان أهداف أصحاب المصلحة مع الالتزام بالإرشادات والتعليمات الحكومية.



وبهذه المناسبة، قال م.فهد العلي، الرئيس التنفيذي لقطاع التكنولوجيا في stc: إن الحصول على شهادة الأيزو يؤكد التزامنا بتنفيذ خطط متينة وقابلة للتكيف مع الظروف المختلفة لنظم إدارة أمن المعلومات، وإدارة الجودة وآلية استمرارية الأعمال. وأضاف: نبحث في stc باستمرار عن طرق مبتكرة لتعزيز العروض والخدمات التي نقدمها لعملائنا، وفي سبيل مواصلة تقديم جودة عالية لعملائنا، نوفر لموظفينا إمكانية الوصول إلى الموارد الضرورية التي يحتاجون اليها من خلال أنظمة مبسطة وموثقة.