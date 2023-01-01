«زيادة وزني أصابتني بأمراض عديدة»

غاريد ليتو، الممثل الأميركي، يقول إن زيادة وزنه 30 كغم من أجل دوره في فيلم فصل 27، أدت إلى إصابته بأمراض صعبة لم يعهدها في حياته حتى أنقص وزنه مجددا بعد انتهاء التصوير.