عاطف رمضان



قال فني أول في قطاع هندسة الصيانة بوزارة الاشغال طاهر الواوان في تصريح لـ «الأنباء» إن بدالة 150 خدمة وفرتها الوزارة لتلقي شكاوى المواطنين والمقيمين فيما يخص شبكات الأمطار والصرف الصحي.



وأضاف الواوان ان النظام الجديد سهل للوزارة أمور كانت سابقا تعاني منها فيما يخص متابعة وتلقي الشكاوى، مثل عملية البحث وتحويل الشكوى واستقبالها ومتابعتها، لافتا إلى تفعيل الخدمة عام 1999، مشيرا الى أنها كانت بالنظام التقليدي الورقي لكن حاليا أصبحت سهلة.



وذكر أن اكثر الشكاوى التي تتلقاها الوزارة من خلال بدالة 150 بشكل يومي تخص الحفر والصرف الصحي وخلال هطول الامطار تتلقى الوزارة شكاوى تجمع المياه وإغلاق الطرق، ونقوم بإرسال الشكوى إلى الجهة المختصة وتتم متابعتها، وفي حال اتصل المشتكي لمتابعة شكواه نعطيه تفاصيلها.