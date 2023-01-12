حنان عبدالمعبود



أعلنت الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) انه استمرارا لجهودها الرامية لمكافحة الفساد ودرء مخاطره وآثاره وملاحقة مرتكبيه، وتفعيلا لاختصاصها الوارد في المادة رقم 5 بند 2 من قانون انشائها، فقد تقرر بعد التحقيق وجمع الاستدلالات إحالة قيادي سابق في الهيئة العامة للطرق والنقل البري وآخر إلى النيابة العامة بتهمة ارتكاب شبهة جريمة الاضرار غير العمد بالمال العام اعمالا للمادة رقم 14 من قانون رقم 1 لسنة 1993 بشأن حماية الأموال العامة والمادة رقم 22 بند 1 من قانون انشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد رقم 2 لسنة 2016.



وأكدت «نزاهة»، في بيان لها، عزمها مواصلة الجهود والإجراءات بشأن فحص وجمع الاستدلالات والتحريات في جميع المعلومات الجدية مكتملة الشروط التي ترد اليها، كما تثمن دائما دور المبلغين في ممارسة دورهم في مساعدة الهيئة للوصول إلى المعلومات



والبيانات اللازمة عن وقائع الفساد وملتزمة في الوقت نفسه بتوفير أقصى درجات الحماية والسرية اللازمة لهم والتي فرضها القانون واللائحة التنفيذية.