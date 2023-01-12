دارين العلي



أدخلت وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة إلى الخدمة أمس آخر محطات التحويل الرئيسية في المطلاع 4Z ذات جهد 400/132/11 كيلو فولت.



وقالت مصادر مطلعة انه مع تشغيل هذه المحطة تصبح جميع محطات الجهد الفائق 400 كيلو فولت في منطقة المطلاع عاملة بكامل قدرتها التشغيلية التي تبلغ نحو4000 ميغاواط وهي: 1Z ،2Z ، 3Z ،4Z. وأعلنت المصادر انه جار الترتيب حاليا للبدء بخطة تشغيل محطات التحويل جهد 132/11 كيلو فولت وعددها 36 محطة تحويل رئيسية، حيث سيتم البدء بتشغيلها تباعا وحسب الخطة الزمنية ابتداء من شهر فبراير المقبل.



أما عن بدء استقبال طلبات المواطنين فلفتت المصادر إلى انه يعتمد على جاهزية المحطات الثانوية التي يتم العمل فيها بشكل مستمر تزامنا مع محطات النقل والمحطات ذات الجهد المرتفع.