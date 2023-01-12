القاهرة - خديجة حمودة - ناهد إمام



وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بتعزيز جهود تطوير قطاع الطيران المدني، وذلك في الإطار العام لتحسين إدارة موارد وإمكانات الدولة واستثمار الحد الأقصى الاقتصادي من عوائدها، بما في ذلك موقع مصر الجغرافي الاستراتيجي والفريد، والذي يوفر فرصا ضخمة في مجال الحركة الجوية والطيران المدني وكذلك السياحة. جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي امس مع د.مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء واللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة ومحمد عباس حلمي وزير الطيران المدني.



وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي، بأن الاجتماع تناول متابعة الخطط المستقبلية لقطاع الطيران المدني.



وعرض وزير الطيران المدني في هذا السياق خطة الأنشطة المستقبلية للوزارة، فضلا عن الموقف التنفيذي الخاص بعدد من المشروعات الجارية، بما في ذلك تطوير وتحديث أسطول الطائرات وحوكمة إدارة الشركات التابعة للقطاع، وكذا إعداد الكوادر البشرية من الطيارين والأطقم الجوية على أعلى مستوى، موضحا أن الأهداف الاستراتيجية لقطاع الطيران المدني تتمثل في رفع كفاءة أداء العمل والتطوير المستمر وصولا إلى زيادة القدرات التنافسية.



من جهة اخرى، ذكرت هيئة قناة السويس أن نسبة إنجاز أعمال التكريك ببحيرة البردويل بلغ 37%، ومن المستهدف الوصول إلى إجمالي ناتج تكريك قدره 36 مليون متر مكعب بنهاية العام الحالي، مشيرة إلى أن أعمال التكريك بالبحيرة يتم تنفيذها من خلال شركة القناة للموانئ، إحدى الشركات التابعة للهيئة، ضمن جهود تطوير البحيرة بمحافظة شمال سيناء لزيادة المساحة المستغلة للصيد في البحيرة وزيادة إنتاجيتها.