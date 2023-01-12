قال مسؤول تركي كبير أمس إن تركيا وسورية وروسيا تستهدف عقد اجتماع وزراء خارجيتها هذا الشهر وربما قبل منتصف الأسبوع المقبل، غير أنه لم يتحدد أي موعد أو مكان للاجتماع بعد.



سيكون مثل هذا الاجتماع أعلى مستوى للمحادثات بين أنقرة ودمشق منذ بدء الحرب في سورية في 2011 ومؤشرا على مزيد من التحسن في العلاقات بينهما.



ونقلت رويترز عن المسؤول، وهو غير مصرح له بالتحدث علنا، أن الاجتماع قد يعقد إما قبل لقاء وزير الخارجية التركي مولود تشاوويش أوغلو بنظيره الأميركي أنتوني بلينكن أو بعد هذا اللقاء المزمع عقده في الولايات المتحدة في 18 من الشهر الجاري.



وقال المسؤول «المناقشات مستمرة ولكن لم يتم تحديد موعد معين بعد. لا توجد مشكلات في عقد الاجتماع.. إنهم يعكفون حاليا على تحديد موعد له»، مضيفا أن الاجتماع سيعقد إما في موسكو أو في مكان آخر.



ويأتي الاجتماع المرتقب بعد اجتماع مماثل أجراه وزراء دفاع الدول الثلاث في موسكو الشهر الماضي لبحث أمن الحدود وقضايا أخرى، وقال المسؤول إن اجتماع وزراء الخارجية سيتناول قضايا سياسية بعيدا عن الوضع الأمني وقد يمهد لاجتماع قمة بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ونظيره السوري بشار الأسد.



وقال مسؤول تركي كبير آخر لرويترز إن أنقرة تسعى لعودة اللاجئين السوريين لديارهم بأمان والتعاون مع دمشق في استهداف وحدات حماية الشعب الكردية التي تمثل الهدف الرئيسي للضربات العسكرية التركية المستمرة عبر حدودها مع سورية.



وكانت صحيفة الوطن السورية الموالية نفت امس الأول عقد الاجتماع هذا الأسبوع ونقلت عن مصادر أنه لم يتم تحديد موعد له بعد.