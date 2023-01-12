أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن بأنه لا علم له بمحتوى وثائق رسمية سرية تعود إلى الفترة التي كان يتولى فيها منصب نائب الرئيس في عهد باراك أوباما (2009-2017) وعثر عليها أخيرا في مركز أبحاث بواشنطن كان أحيانا يعمل منه.



وعلى هامش قمة أميركية - كندية - مكسيكية عقدت في مكسيكو قال بايدن للصحافيين: «لقد أبلغت بما تم العثور عليه وفوجئت عندما علمت أن وثائق متعلقة بالحكومة نقلت إلى ذاك المكتب. لكني لا أعرف ما تحتويه تلك الوثائق».



وأضاف أن محاميه «سيتعاونون بالكامل» خلال فحص هذه الوثائق، معربا عن أمله في أن تنتهي عملية الفحص هذه «قريبا».



وأوضح بايدن أن هذه الوثائق تم العثور عليها «عندما قام محامي بتنظيف مكتبي في جامعة بنسلفانيا».



ولفت إلى أنه عندما اكتشف محاموه أن بعض هذه الوثائق كان سريا «فعلوا ما يتعين عليهم فعله، واتصلوا بهيئة المحفوظات» لتسليمها إياها.



جاء ذلك بعدما أعلن البيت الأبيض أن محامي الرئيس عثروا على هذه الوثائق في نوفمبر الماضي أثناء إفراغهم مكتب بايدن في مركز أبحاث في واشنطن تابع لجامعة بنسلفانيا وسلموها إلى هيئة المحفوظات المسؤولة عن حفظ هذا النوع من المستندات الرسمية.



وقال المستشار القانوني لبايدن ريتشارد ساوبر في بيان إن «البيت الأبيض يتعاون مع هيئة المحفوظات الوطنية ووزارة العدل».



وأوضح أنه عثر على هذا «العدد الصغير من الوثائق المصنفة سرية» في «خزانة مقفلة» في مركز «بن بايدن».



وأضاف: «لم تكن المستندات موضع أي طلب أو طلب مسبق»، ومنذ تسليمها إلى المحفوظات، واصل محامو جو بايدن التعاون من أجل «ضمان أن الأرشيف يضم كل محفوظات إدارة أوباما - بايدن».



وبحسب شبكة «سي بي اس نيوز» الإخبارية الأميركية فإن وزير العدل ميريك غارلاند أمر المدعي العام الفيدرالي في شيكاغو بمراجعة الوثائق، كما باشرت الشرطة الفيدرالية تحقيقاتها في هذه القضية.



ونقلت «سي بي اس نيوز» عن مصدر لم تسمه أن الأمر يتعلق بـ 12 وثيقة لا تضم أي منها أسرارا نووية.



من جانبه، قال عضو الكونغرس الأميركي جيمس كومار، وهو جمهوري يرأس لجنة الرقابة في مجلس النواب، لشبكة «سي إن إن» إنه يخطط للضغط على الأرشيف الوطني، الذي تشرف عليه لجنته، وذلك للحصول على معلومات حول الوثائق السرية.



وقال كومار: «كان الرئيس بايدن حازما بشدة عند نقل ترامب عن طريق الخطأ وثائق سرية إلى مقر إقامته أو أي مكان، ويبدو الآن أنه قام بنفس الشيء»، مضيفا: «يا لها من سخرية».



الجدير بالذكر ان وزارة العدل الأميركية تحقق أيضا في تعامل الرئيس السابق دونالد ترامب مع مجموعة من الوثائق السرية التي ضبطها عملاء فيدراليون بمقر إقامته في مار إيه لاغو بولاية فلوريدا في صيف 2022.