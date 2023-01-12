خليل الصالح: مسيرة «الأنباء» المهنية بأعلى درجات المصداقية والوطنية

خالد الطمار: دور «الأنباء» فعّال في خدمة الأهداف الوطنية محلياً ودولياً



عبر محبو «الأنباء» عن ثقتهم الكبيرة بكل ما تقدمه على صفحاتها وعبر موقعها الإلكتروني من أخبار وقضايا لحرصها على الدفاع عن مصالح الكويت والكويتيين بكل جرأة ومهنية منذ تأسيسها قبل 47 عاما على يد المغفور له بإذن الله تعالى العم خالد يوسف المرزوق، وتأكيد نهجها الوطني وثباتها على المواقف الإيجابية والبناءة في متابعتها للأخبار والتغطية الإعلامية للأنشطة والفعاليات، وتناول كل ما يهم المواطنين بأسلوب مهني بعيدا عن الإثارة أو التأزيم، وفيما يلي بعض من رسائل التهاني:



في البداية، تقدم النائب خليل إبراهيم الصالح بالتهنئة لأسرة «الأنباء» في عيدها برسالة وجهها إلى رئاسة التحرير، قال فيها:



السيد يوسف خالد المرزوق المحترم.



رئيس تحرير جريدة «الأنباء».



تحية طيبة وبعد،،



عام جديد تدخله جريدتكم الغراء في عيدها الـ 47 لتعزز رصيدها التاريخي كمؤسسة إعلامية عريقة أثرت الساحة الكويتية.



تهنئة من القلب إلى أسرة جريدة الأنباء، متمنيا لكم مواصلة مسيرة التقدم المهني والحرص الدائم على أعلى درجات المهنية والمصداقية والطرح الوطني الذي يضع المصلحة العامة في المقدمة.



مواكبة الأحداث



كذلك، بارك النائب خالد الطمار العميرة لأسرة «الأنباء» بعيدها الـ 47 برسالة قال فيها:



الأخ الفاضل يوسف خالد المرزوق المحترم.



رئيس تحرير جريدة «الأنباء».



تحية طيبة وبعد،،



خالص تهانينا بمناسبة عيد «الأنباء» الـ 47 على صدورها، ويسعدنا مشاركتكم فرحتكم بهذه المناسبة السعيدة، والتي تأتي تعبيرا صادقا عن نجاح جهودكم الاعلامية طوال تلك السنوات، وتتويجا لدوركم الفعال في خدمة الاهداف الوطنية لقضايا الوطن والمواطنين في الداخل والخارج بكل وضوح وشفافية، فكانت ومازالت بصمتها في وجدان الصحافة الكويتية، ويسعدنا ايضا تهنئتكم بالتطور الكبير الذي قامت به الجريدة مواكبة لمجريات الاحداث الإعلامية المختلفة، ونحن إذ نثمن لكم جهودكم الاعلامية فإننا نتمنى لكم المزيد من الانجاز والعطاء ولأسرة الجريدة السداد والتوفيق.



مصداقية المعلومات



من جانبه، بارك الوكيل المساعد بالديوان الأميري - مدير مكتب تكريم الشهداء وأسرهم صلاح العوفان لأسرة «الأنباء» بعيدها برسالة قال فيها:



الأخ الكريم/ يوسف خالد المرزوق المحترم



رئيس تحرير جريدة «الأنباء»



تحية طيبة وبعد،،،



يسرني أن أبعث إليكم بخالص التهاني وأطيب التمنيات بمناسبة حلول الذكرى الـ 47 لصدور العدد الأول من جريدة «الأنباء»، ويسعدني أن أثمن عاليا جهودكم المخلصة التي تقومون بها وجميع العاملين في جريدتكم الموقرة «الأنباء» من خلال رسالة إعلامية مهنية راقية إلى أن أصبحت منارة محليا وعربيا ودوليا، وأتشرف بأن أشيد بحيادية جريدة «الأنباء» وشفافيتها وحرصها على جودة ومصداقية المعلومات والأخبار المنقولة والمنشورة عبر صحيفتكم الغراء.



كما أنني أقدر دورها في إبراز أنشطة وفعاليات أسر شهداء الكويت الأبرار، سائلا المولى عزّ وجلّ لكم مزيدا من الازدهار والتطور والتقدم، وأن تتواصل عطاءاتكم الصادقة لدعم المسيرة الإعلامية والصحافية ببلدنا الغالي في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه، وسمو ولي عهده الأمين، حفظه الله.



ختاما، أتمنى لشخصكم الكريم ولجميع العاملين التوفيق والنجاح والعطاء ودوام الازدهار لجريدة «الأنباء».



كما هنأ الأمين العام للحركة الدستورية الإسلامية (حدس) مساعد السعيدي لـ «الأنباء» بعيدها برسالة قال فيها:



الأخ الفاضل/ يوسف خالد المرزوق المحترم



رئيس تحرير جريدة «الأنباء»



نبارك لكم ولأسرة جريدة «الأنباء» الغراء الذكرى 47 لصدور «الأنباء»، سائلين المولى عزّ وجلّ لكم وللجريدة المزيد من النجاح والتألق.



دعم مشاريع الخير



كذلك هنأ المدير العام للهيئة الخيرية الإسلامية العالمية بدر الصميط «الأنباء» في عيدها برسالة جاء فيها:



السيد الفاضل/ يوسف خالد يوسف المرزوق حفظكم الله



رئيس تحرير جريدة «الأنباء»



السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،



..تهديكم الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية أطيب التحية، وتتمنى لكم التوفيق والسداد.



يطيب لنا أن نتقدم إليكم وإلى أسرة جريدة «الأنباء» بأرق التهاني وأطيب الأمنيات بدوام التوفيق والازدهار بمناسبة العيد الـ 47 على صدور جريدة «الأنباء» وفي هذا المقام فإننا نشيد بالدور الرائد الذي تلعبه جريدتكم الموقرة في دعم القضايا الوطنية، والمشاريع الخيرية والبرامج الإنسانية والجهود التطوعية التي يقوم بها أبناء هذا الوطن.



كما لا يفوتني أن أشيد بالحيادية والمصداقية التي تتحلى بها جريدتكم الغراء، داعين الله جلت قدرته أن تبقى «الأنباء» كما كانت دوما مشعلا للحقيقة، ورائدا للتنوير، ومنبرا للرأي الحر.



نبراس إعلامي



كما بارك داود سليمان معرفي لأسرة «الأنباء» بعيدها برسالة قال فيها:



السادة/ جريدة «الأنباء» الموقرين



نهديكم أطيب التحيات وخالص الأمنيات بدوام التوفيق والسداد.



ونهنئكم بعيد جريدة «الأنباء» 47 وننتهز الفرصة بأن نذكر العطاء الإعلامي الكبير للعزيزة جريدة «الأنباء» والتي نعتبرها النبراس الإعلامي الذي نفتخر به في المنطقة، حيث إنه يكرس مبدأ المصداقية والشفافية وثبات الموقف الذي نعهده دائما منها، حيث إننا لا يسعنا إلا أن نتمنى لكم مزيدا من التقدم والارتقاء.



كذلك بارك كل من د.علي إسماعيل دشتي ويوسف سعيد دشتي لأسرة «الأنباء» في عيدها متمنين دوام التوفيق وذلك ببطاقة تهنئة قالا فيها:



السيد/ يوسف خالد المرزوق المحترم



رئيس تحرير جريدة «الأنباء»



نيابة عن مجلس الإدارة وجميع العاملين في مجموعة شركات رابطة الكويت والخليج للنقل KGL نتقدم بخالص التهاني والتبريكات بمناسبة مرور 47 عاما على شمعة «الأنباء» المضيئة متمنين لكم كل التوفيق والسداد.



مصادر موثوقة



من جهته، بارك رئيس مجموعة الهندي العقارية في لندن عبدالله الهندي لأسرة جريدة «الأنباء» الغراء في عامها الـ 47، موضحا انها قطعت مسيرة من المصداقية والنزاهة مكنتها من التربع على عرش الصحافة، ومنافسة كبريات الصحف العالمية ونقل الأخيرة إلى جانب وسائل الإعلام المرئية العديد من الأنباء والأخبار عنها.



وذكر أن تاريخ «الأنباء» الصادق في نقل المعلومة والتثبت من مصدرها، والمسارعة إلى إيصالها لمنتظريها جعلها رقما صعبا في عالم يضج بوسائل التواصل الاجتماعي التي شكلت عقبة كأداء أمام الإعلام المقروء والصحف الورقية، مشيرا إلى أن صمود «الأنباء» وثباتها دليل قوتها ورسوخ قدمها لدى عشاقها ومتابعيها، إضافة إلى تماهيها واندماجها مع التطور التكنولوجي والرقمي وإنشاء موقع خاص بها ونشر الأخبار العاجلة على صفحتها على الإنترنت.

وأوضح الهندي أن ما يميز «الأنباء» انفتاحها على مختلف التيارات السياسية في الكويت، ووجود مراسلين لها في العديد من دول العالم لنقل الحقائق بشكل مباشر وحقيقي وعدم الاعتماد على وكالات الأنباء الأخرى في أغلب الأحيان، إضافة إلى مهنية صحافييها واحترافيتهم في صياغة الأخبار وتناول القضايا بكل حيادية.



نهج وطني



كما باركت الزميلة فاطمة العازمي لأسرة «الأنباء» في عيدها بأطيب الأمنيات باستمرار التألق والتقدم الإعلامي، لتبقى «الأنباء» صرحا إعلاميا وطنيا شامخا في دفاعها عن قضايا الكويت والكويتيين في جميع المجالات وجميع المحافل الإعلامية محليا وخليجيا وعربيا ودوليا، حيث كانت «الأنباء» ومازالت مستمرة بنهجها الوطني الثابت منذ تأسيسها قبل 47 عاما على يد المغفور له بإذن الله تعالى العم خالد يوسف المرزوق فاستحقت ثقة أبناء الكويت بها وبما تقدمه على صفحاتها.