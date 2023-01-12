شدد ممثل منظمة الصحة العالمية في الكويت د. أسد حفيظ أمس الاربعاء على ضرورة بناء نظام صحي مرن للمناخ في الكويت لتحقيق اهداف التنمية المستدامة وتحديد المخاطر الصحية الحساسة للمناخ وتسليط الضوء على احتياجات التكيف.



جاء ذلك في تصريح صحافي لحفيظ على هامش ورشة عمل نظمتها المنظمة بعنوان «إجراء تقييم تغير المناخ والضعف الصحي والتكيف» بالتعاون مع وحدة الصحة البيئية في وزارة الصحة لتحديد نقاط الضعف ذات الأولوية وتدابير التكيف المرتبطة بتغير المناخ والصحة.



وأضاف أن تغير المناخ قضية عالمية ملحة يجب معالجتها لما لها من تأثير سلبي على صحة الإنسان إذ من المحتمل أن يقوض عقودا من التقدم في الصحة العالمية ويمنع تحقيق أهداف التنمية المستدامة.



وأشار الى أن منظمة الصحة العالمية في الكويت أقامت ورشة عمل تدريبية وطنية حول الآثار الصحية لتلوث الهواء العام الماضي لبناء القدرات الحرجة باستخدام أداة برمجية منظمة الصحة العالمية المعروفة باسم (AirQ +) والتي تجري حسابات تسمح بتقدير الآثار الصحية للتعرض لتلوث الهواء.



وأفاد بأن التقارير الأخيرة أشارت إلى التهديد المتزايد الذي يشكله تغير المناخ على العالم وتحديدا في منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط بما في ذلك زيادة انتشار الحرارة الشديدة والعواصف الترابية التي لها تأثير مباشر وغير مباشر على صحة الإنسان ورفاهيته.