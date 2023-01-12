عبدالعزيز الفضلي



واصل طلبة الصف الثاني عشر بقسميه العلمي والأدبي اختبارات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2023/2022م، حيث قدم طلاب الصف الثاني عشر القسم العلمي اختبار مادة الأحياء، بينما أدى طلبة القسم الأدبي اختبار مادة الفلسفة، على أن يؤدي طلبة القسمين اختبار مادة اللغة الانجليزية اليوم الخميس.



وحول مستوى الاختبارات يوم أمس أكدت مصادر من داخل الميدان التربوي لـ«الأنباء» أن اختبار مادة الفلسفة كان بمستوى الطالب، اما اختبار مادة الأحياء كان صعبا جدا، موضحة أنه: وفق مراجعتنا له اتضح انه من داخل المنهج ولكن صيغته مختلفة وصعبة على الطالب وغير مفهومة.



وأضافت المصادر أن بعض اللجان قامت بإدخال معلمين للطلبة لشرح لهم السؤال فقط حتى يكون واضحا لديهم، منوهة الى ان بعض المعلمين فوجئوا بالصيغة وقالوا كأنها اختبارات تلائم سنة أولى طب! جاء ذلك بعد عدد من الشكاوى من الطلبة من صعوبة الاختبار.



من جانبها، قالت نائب رئيس لجنة الاختبارات في ثانوية أم الحكم بنت أبي سفيان التابعة لمنطقة الفروانية التعليمية المديرة المساعدة في ثانوية الطاهرة بنت الحارث د.منى قاسم إنه كانت هناك حالة غياب لطالبة من الصف الثاني عشر القسم الأدبي، لافتة إلى أن سير عملية الاختبارات سارت على ما يرام، وفق الإجراءات والأنظمة المعمول بها من قبل وزارة التربية. وبدورها ذكرت الطالبة شيخة العنزي من الصف الثاني عشر القسم الأدبي أن اختبار مادة الفلسفة اتسم بالسهولة والوضوح متمنية التوفيق لجميع الطلبة والطالبات.



ومن جانبه، أفاد نائب رئيس لجنة فلسطين المدير المساعد لثانوية فهد السالم للبنين عبدالله علي إسماعيل بأنه تم التجهيز مسبقا لفترة الاختبارات عن طريق عرض لوائح الغش على الشاشات واللوحات الـخـارجـيـة للمـدرسـة والتشديد على عقوبة الغش، بالإضافة إلى استخدام وسائل التواصل الاجتماعي للمدرسة، للإبلاغ عن مواعيد الاختبارات والمعلومات التي تخص الاختبارات.