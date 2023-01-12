من المثير للإعجاب ذكر البرنامج صراحة لقضايا مثل العفو والمصالحة الوطنية وحقوق الإنسان وهو ما قد يشير إلى لمسة شمولية وتقدمية ساهمت في الصياغة والإعداد والتحضير

بعض النتائج المرجوة كانت محددة بشكل دقيق سواء بنسب أو أرقام كتوفير 30 ألف فرصة عمل ورفع التصنيف الائتماني إلى مستويات AA وتحسين مؤشر مدركات الفساد إلى ترتيب 40

ورد في البرنامج التفاتة الحكومة إلى القياديين من حيث معايير تعيينهم وآليات تقييمهم وأيضا تطوير إمكانياتهم

لم يتضمن برنامج عمل الحكومة أي إشارة إلى توجهاتها بشأن السياسة الخارجية والتزاماتها تجاه المنظمات الإقليمية والدولية

يجب على الحكومة أن تجدد تأكيدها على دعم نهج قيادة الكويت الرشيدة والعمل وفقها ديبلوماسياً في الشق السياسي والاقتصادي والاجتماعي

أكبر تحد سياسي يواجه مؤسسات الدولة هو أزمة عدم الاستقرار الذي من شأنه أن يستمر في نسف أي محاولة بنائية





أصدر مركز الجون للدراسات والاستشارات، ورقة بحثية حول برنامج عمل الحكومة والذي اعتمده مجلس الوزراء في تاريخ 28 نوفمبر 2022.



يذكر أن «الجون» تم تأسيسه من قبل النائب السابق د.محمد الدلال والباحثين عبدالله العوضي وأوس الشاهين، كما شارك في إعداد الورقة التفصيلية كل من د.يحيى أبوزيدي ود.سعيد الياسين.



اليوم مع أعتاب محطة أول 100 يوم من صدور مرسوم التشكيل الحكومي الحالي، تنشر «الأنباء» ملخص (دراسة نقدية لبرنامج عمل الحكومة).



٭ أتى برنامج عمل الحكومة بعد نحو 6 أسابيع على تشكيل الحكومة برئاسة سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، وهي مدة مقبولة من الناحية النظرية حسب الحصر الزمني الفوري الوارد في نص المادة 98 من الدستور، مقارنة بالمدة القصيرة التي استعجلتها بعض الحكومات السابقة لإعداد برامجها.



٭ جاء هذا البرنامج شاملا ومتضمنا للقضايا الأساسية وذات الأولوية الشعبية، والتي تتطلبها البرامج الحكومية الهادفة لتحقيق «رؤية الكويت 2035»، بصورة تدريجية. وقد تضمن البرنامج تشخيصا واقعيا واعترافا بالتحديات وتوضيحا طموحا للنتائج المرجوة والاتجاهات.



٭ من المثير للإعجاب ذكر البرنامج صراحة لقضايا مثل العفو والمصالحة الوطنية وحقوق الإنسان، وهو ما قد يشير إلى لمسة شمولية وتقدمية ساهمت في الصياغة والإعداد والتحضير.



٭ تلك اللمسة تبدو جلية كذلك فيما ورد في البرنامج من التفاتة الحكومة إلى القياديين من حيث معايير تعيينهم وآليات تقييمهم وأيضا تطوير إمكانياتهم.



٭ البرنامج ذو توقيت زمني معلوم قابل للقياس وهذا يعالج إحدى أبرز النقاط المثارة في النقاش البرلماني لخطط الحكومات في السابق.

يبقى التقيد الزمني لتطبيق البرنامج مؤثرا في إمكانية تجاوز الحكومة الحالية لمعضلة الاستجوابات والمساءلة البرلمانية السريعة التي كانت تحدث في ظرف زمني وجيز وحول قضايا كبرى بمجرد انطلاق الحكومة في عملها.

لكن هذا العامل في ذات الوقت قد يجعل الحكومة أمام المخاطرة بالثقة النيابية إذا ما تم تجاوز الفترات الزمنية المحددة لتجسيد البرامج.



٭ بعض النتائج المرجوة كانت محددة بشكل دقيق سواء بنسب أو أرقام، كتوفير 30 ألف فرصة عمل، ورفع التصنيف الائتماني إلى مستويات AA، وتحسين مؤشر مدركات الفساد إلى ترتيب 40، ولكن البعض الآخر لم تتم ترجمته إلى أرقام محددة يمكن بناء عليها محاسبة الحكومة على غرار الحديث عن تطوير الرعاية الصحية وتحسين المؤشرات البيئية ومراجعة معدلات الرواتب وتحسين الدعومات، رصد التشابك في الخدمات الحكومية وتطوير البنية التحتية للرقمنة.

لذلك فمثل هذه الوعود يسهل التلاعب بها، لأنها لا تستند إلى مؤشرات دقيقة مما يجعل من البرنامج في بعض جوانبه يأخذ طابع الإنشائية والخطة السياسية أكثر منه برنامجا تنمويا للنهوض بالتحول السياسي الاقتصادي والاجتماعي المنشود.



٭ لم يتضمن برنامج عمل الحكومة أي إشارة إلى توجهاتها بشأن السياسة الخارجية والتزاماتها اتجاه المنظمات الإقليمية والدولية خاصة في مجالات العمل المشترك الكبرى والقضايا الأساسية باعتبار أن الكويت كانت دائما رائدة في مجال الديبلوماسية السلمية والإنسانية، إضافة إلى دورها الإيجابي في الوساطات والتقريب وحل الأزمات.



٭ إن عدم تضمن البرنامج لمحور السياسة الخارجية قد يعني ترسخ قناعة بأنه شأن سيادي حصري لدى الحكومة دون سواها، بينما توسيع مجال المشاركة الديبلوماسية بإشراك السلطة التشريعية ومؤسسات المجتمع المدني التنموية يساهم في إبراز الثقل الديبلوماسي وتعزيز مبدأ الثقة الخارجية تجاه الكويت والتعريف بالموروث السياسي والإنساني والاقتصادي لدولة الكويت.



٭ يجب على الحكومة أن تجدد تأكيدها على دعم نهج قيادة الكويت الرشيدة والعمل وفقها ديبلوماسيا في الشق السياسي والاقتصادي والاجتماعي تحقيقا لمزيد من المكانة الدولية التي ظلت تتفرد بها الكويت إقليميا وعالميا خاصة في ظل التجاذبات العالمية والاستقطابات الإقليمية، إضافة إلى كون الديبلوماسية الاقتصادية من شأنها المساهمة في مجال تحقيق الانفتاح الاقتصادي ودعم الحكومة في هذا المجال.

فمثلا، في مجال الرقابة على الأموال في الخارج واسترداد الأموال المنهوبة، لا يمكن الاعتماد على الشقين الإداري والقضائي فحسب وإنما يحتاج الأمر إلى تفعيل الدور الديبلوماسي حتى تتمكن الدولة من تحقيق هذا الأمر.



٭ إن تفعيل الديبلوماسية الكويتية يعضد أمن وأمان البلاد بجانب الاتفاقيات والمعاهدات والتحالفات التي تتمتع بها.

إن السياسة الخارجية الكويتية تستمد قوتها في كونها تتشكل وفقا لعدة مستويات واعتبارات مؤسسية داخلية، لكنها بحاجة اليوم إلى الاستفادة من التوسع الديبلوماسي العالمي القائم على تفعيل دور الديبلوماسية البرلمانية وإشراك مؤسسة مجلس الأمة في رسم هذه السياسة، بما يتماهى مع رؤية الكويت 2035.



٭ في الجانب السياسي لا يمكن الحديث عن أي تحول اقتصادي دون الجوانب السياسية والاجتماعية، باعتبارها مصدر تعزيز الثقة والمشاركة، حيث إن الحكومة تسعى إلى التركيز على جوانب تحسين الأداء الوظيفي وتقديم الخدمة دون الحديث عن الجوانب الهيكلية التي يجب أن تكون مصاحبة لمتطلبات تحقيق الأهداف التنموية، من خلال إصلاح القطاع الحكومي وأخلقة الحياة العامة بما يستجيب لاستيعاب حجم وكثافة التحولات، وذلك من خلال التقليل من التركيز الوظيفي الحكومي والإداري واعتماد أطر اللامركزية والاستقلالية القرارية.



٭ إن أكبر تحد سياسي يواجه مؤسسات الدولة هو أزمة عدم الاستقرار الذي من شأنه أن يستمر في نسف أي محاولة بنائية تصدر من طرف البرلمان أو من طرف الحكومة.

لذلك، فإن هذا الأمر يتطلب مجموعة من الآليات التي يمكن أن تساهم في دفع عملية التنمية والتشريع، ولعل الحكومة تعول على ما ذكرته في برنامجها من تطوير للعملية الانتخابية في تحقيق التعاون السياسي والتكامل الوظيفي بين مؤسسة الحكومة ومجلس الأمة طبقا لنص المادة 50 من الدستور، باعتبار أن كلا منها يمتلك آليات دستورية للتأثير على الآخر.



٭ إن هذا الشق يتطلب إطلاق حوار مؤسساتي شامل وتطوير أداء المكونات السياسية والاستمرار في محاربة منغصات التجربة الديموقراطية والعملية الانتخابية في الكويت.

ولعل الحوار يصل إلى نتيجة مفادها ضرورة تعديل دستوري جزئي يحسن المسائل الأساسية المتعلقة بكل من الوظائف التنفيذية والتشريعية.



٭ إن شيوع مصطلح حكومة الإصلاح يدفعها قسرا إلى تجاوز أخطاء الماضي التي من ضمنها اعتبار أن مجلس الأمة هو خصم لها، ويجعلها أمام حقيقة جلية أن استخدام نفس الأدوات والآليات والتجارب حتما سيؤدي إلى نفس النتائج على حساب فرص البناء ومسيرة التنمية.



٭ إن المعضلة في عدم الخوض في متطلبات وآليات تقويم العلاقة بين السلطتين قد يؤدي إلى أن تكييف الحكومة لأي تحرك من قبل البرلمان على أنه مزايدات ومساومات تهدف لتحقيق مآرب خاصة بالنواب خدمة لقواعدهم الانتخابية، أو قد يؤدي لبعض الأطراف البرلمانية والسياسية لأن تطلق مبكرا صافرة بداية التسابق الشعبوي.

وبهذا أو بذاك، تعود المؤسستان إلى المربع الأول الذي كان سببا في الأزمات السابقة.



٭ تأتي إستراتيجية مكافحة الفساد محصورة في الجوانب الإدارية والمالية العمومية دون إشراك القطاع الخاص في هذا الإطار خاصة في مجال التدفقات المالية، وتوسيع نطاق مسؤولية الشخصيات الاعتبارية في جرائم الفساد، إضافة إلى غياب أي أطر قانونية ومجتمعية ضمن برنامج عمل الحكومة للمساهمة في نشر ثقافة مكافحة الفساد لدى المجتمع خاصة ما يتصل بمحاربة الرشوة وحماية المبلغين - وذلك إذا ما اعتبرنا أن الفساد في حد ذاته هو ثقافة يتم التطبيع معها كممارسة لتتحول إلى سلوك ناظم - لذلك، فإن أي خطط ردعية أو رقابية وحدها ليست كافية دون توسيع هذه الجهود نحو منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص.

كما أن إدراج هذه الأطراف من شأنه أن يعزز من تحقيق النتائج المرجوة في أفق 2026 لتحسين مؤشر مدركات الفساد في حدود المرتبة 40، بعد أن كانت في المرتبة الـ73 خلال السنة الماضية.



٭ في البرنامج إشارة إلى الشراكة المجتمعية، لكن الشراكة المثالية تستند الى ثلاثية الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدني، فمنظمات المجتمع المدني على اختلاف كياناتها وطبيعتها وأغراضها لها أدوار ترقى إلى مجالات الشراكة الحقيقية القائمة على فكرة الديموقراطية التشاركية التي تسمح للمجتمع بمواصلة المساهمة في إدارة الشؤون العامة والرقابة والحوار وألا يكون دوره موسميا مقترنا بالانتخابات. والبلاد في ظل مجتمعها المدني الحيوي وما في فضائه من نقابات واتحادات وجمعيات نفع عام ينبغي أن تحظى بتشريعات متطورة وباهتمام حكومي ينعكس في البرنامج.



٭ رغم الإشارة إلى الحركة التعاونية في البلاد وغيرها من التجارب المجتمعية الرائدة، يخلو البرنامج من الإشارة العمل الخيري والإنساني رغم تضخم إيراداته وتميزه وتفوقه إقليميا والاعتراف بأثره أمميا، خصوصا أن في أدراج مجلس الأمة مشروع قانون واقتراحا بقانون كليهما ينظمان هذا الميدان.



فيما يتصل بالتعليم:



٭ الحكومة لم تضع حدا ترتيبيا مستهدفا لتحسين جودة التعليم الذي يحتل فيه الكويت المرتبة الـ95، لذلك فإن الحديث عن نقلة نوعية في المنظومة التعليمية هو عنوان جزئي بسيط وليس إجرائيا فنيا يقوم على معالجة الاختلالات الحقيقية في مجال طرق التدريس والتعليم المقرونة بالمقاربات الحديثة التي تستند إلى ضرورة استحداث لجان ضمان وتطبيق نظم الجودة الشاملة.

فالملاحظ أن برنامج الحكومة في العنصر التعليمي ركز على جوانب البنى التحتية وتطوير الأداء التعليمي للمعلمين وتحسين مستوياتهم، لكنه لم يركز على الجوانب المتعلقة بكل من الإدارة التعليمية، والطلاب، وأسرهم.



٭ لم تقدم الحكومة أي أطر للمشاركة بالتواصل الفعال بين المجتمع وأفراد العملية التعليمية ممثلة في المدرسة والتلميذ والأسرة لتحقيق ما يسمى ثلاثية الجماعة التربوية.



٭ كما أن البرنامج أغفل الجوانب المتعلقة بالرعاية الصحية والنفسية والاجتماعية للطلبة وهي نقاط مكملة ومهمة للإطار المنهجي والفني الذي تحدثت عنه الحكومة دون تفصيل.



٭ تريد الحكومة إيجاد سبل لربط التخصصات الجامعية بمتطلبات سوق العمل، لكن يجب أن يتم ذلك بمقاربة تنموية لاإدارية التي تستند إلى إجراء المسوح وغيرها، وذلك استجابة للتحول الاقتصادي الذي يفرض ضرورة انفتاح الجامعة كشريك تنموي بدل جعلها فضاء تعليمي، ولعل ذلك يتحقق من خلال الربط بين التعليم الجامعي والتدريب المهني للطلبة داخل مؤسسات القطاع الخاص والعام، إضافة لتشجيع الخريجين الجدد على استحداث مشاريعهم الخاصة لاسيما في مجالات اقتصاديات المعرفة وإنشاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.



٭ إن البحث العلمي المشار إليه في جزئية «تطوير سياسة»، من المهم أن يشمل جميع فروع العلوم بما فيها الاجتماعية والإنسانية سعيا لتطوير مؤسسات بحثية تدعم عملية صناعة القرار على مختلف المستويات.



بخصوص محور الصحة:



٭ رغم بدء تجربة نموذجية رائدة متمثلة بشركة مستشفيات الضمان الصحي، لم تشر الحكومة إلى أي شراكة متاحة بين القطاعين العام والخاص في مقابل التركيز على الشراكة الدولية في هذا الإطار.



٭ كما ركزت الحكومة على الجانب الإنشائي والخدماتي في عرضها دون إبداء تصورها حول حوكمة القطاع الصحي وتبني نظم للمعلومات الصحية للمواطنين، ولا مجالات الصناعات الصيدلانية والمختبرات الطبية التي تساهم في تطوير الأبحاث الطبية ومواجهة الأوبئة.



٭ كما أن الحكومة لم تبرز أي تصور استباقي أو مخطط استعجالي لمواجهة الكوارث الصحية المتعلقة بانتشار الأوبئة، عدا ما ذكر في محور مغاير عن إنشاء مركز الأزمات.



٭ يلاحظ غياب أي مخططات تحسيسية وتثقيفية لمكافحة الأمراض ونشر ثقافة استهلاكية صحية وبيئية.



٭ إضافة إلى هذا فإن الحكومة ركزت على جوانب عدة على حساب الجوانب التأهيلية للكوادر البشرية.



٭ ورد في المحور الاقتصادي والمالي نقطة تتعلق بـ «إعادة هيكلة الاقتصاد الوطني الكلي، وإعلان المسارات الجديدة القائمة على الإسهام غير النفطي».

إن هذه النقطة تكتسي طابعا برامجيا كبيرا في حد ذاته، ناهيك عن اتسامها بالغموض على أساس أن برنامج عمل هذه الحكومة يقوم في أسسه على التحول الاقتصادي القائم على بدائل تنموية لاقتصاد الريع مما يوجب طرح هذه المسارات بدل الإشارة الغامضة لها، فمن غير المعقول أن تؤجل الحكومة عرض هذه المسارات أو تفصيلها، إضافة لذلك فإن الأجل الزمني للإعلان عن هذه المسارات قد يصل من سنة إلى حدود 4 سنوات وهو أمر غير معقول، لذلك فإن صياغة هذه النقطة قد تعطي تفسيرا سياسيا لها مفاده أن الحكومة حريصة على عدم الوقوع في التزامات وما قد يترتب على ذلك من مساءلة.



٭ إضافة لذلك، فإن كتابة البرنامج يبدو أنها كانت منعزلة عن مجريات التحولات الاقتصادية العالمية القائمة على مزيد من الاستقطاب السياسي والاقتصادي الرامية إلى إعادة رسم التكتلات الاقتصادية العالمية، وبناء شبكات مالية وتجارية عالمية، مما يتطلب ضرورة رسم استراتيجية حكومية شاملة قائمة على إدراج الأهداف والأرقام غير النفطية في مجال التجارة الخارجية والإنتاج الوطني وتصدير المنتوجات والتي من شأنها أن تدفع إلى جعل دولة الكويت في أريحية اقتصادية اتجاه علاقتها مع مختلف القوى الاقتصادية الإقليمية وإمكانية الانضمام إلى بعض التكتلات الجديدة وفقا لما تقتضيه المصالح السياسية والاقتصادية للبلاد.

لذلك فإن برنامج الحكومة في كل الجوانب تقريبا يفتقر إلى البعد الإقليمي والدولي والذي بدونه لا يمكن تحقيق أي هدف اقتصادي حقيقي يمكن من بلوغ رؤية الكويت 2035.



٭ في ظل الأزمة الغذائية العالمية وعلى الرغم من استمرار الكويت في خانة الدول الآمنة غذائيا وفق مؤشرDeep Knowledge Analytics، إلا أن الملاحظ هو تراجع تصنيف الكويت في قياس مؤشر الأمن الغذائي، بعد تصدرها للتصنيف العربي عالميا لعدة سنوات حسب التقارير العالمية، لكنها خلال السنة الأخيرة تراجعت إلى المرتبة 47 وأصبحت تحتل المرتبة الأخيرة خليجيا وهو أمر غير مرض.



٭ المفارقة أن الحكومة لم تشر إلى أي إستراتيجية في هذا الإطار، خصوصا أنها تسعى للبحث عن تنويعات للاقتصاد الوطني التي يعد الجانب الزراعي أحد أبرز مقوماتها.

كما أن توجه الحكومة لولوج التوطين الإلكتروني قد يساهم في رفع القدرات الإنتاجية للزراعة عن طريق الاستفادة من التكنولوجيات الرقمية والابتكارات المطورة في هذا المجال، ومن ثمة إرجاع الكويت إلى موقعها في صدارة الدول العربية والخليجية في هذا المجال.



٭ في المحور الفرعي - الشباب والرياضة، مقلق غياب أي إستراتيجية لتمكين الشباب في المجتمع الكويتي وحصر إدراجهم ضمن مخططات الرياضة والترفيه، وهو ما يتنافى مع إرادة الدولة في تعزيز الدور القيادي والريادي للشباب، خاصة أن المجتمع الكويتي يتمتع بفتوة عالية.



٭ لعل المحلل يجد تعارضا بين أهداف التأهيل القيادي ورفع نسبة المرأة في المناصب بنسبة 30% وهو ما يحيله إلى فكرة «الكوتا» التي قد يرى البعض أنها تصطدم مع مبدأ الكفاءة والاستحقاق.

وفي التفاصيل، يلاحظ أن البرنامج لم يتضمن أي آلية لتحقيق هذه النسبة: وهل هي إدارية فقط أم تشمل حتى مجالات التمكين السياسي للمرأة؟ في حين أن الشيء الوحيد الذي يتضمنه البرنامج هو التأكيد على معاملة الرجل والمرأة وفق معايير الكفاءة والجدارة في التعيين والترقية والتكليف بالمناصب العليا، وأيضا القضاء على أشكال التمييز ضد المرأة.



٭ في محور البنية التحتية والطاقة، وعلى الرغم من ورود بند معنون «تحديث وتنفيذ الساسة الوطنية لأمن الطاقة»، نرى برنامج عمل الحكومة على عكس بعض البرامج السابقة لا يتضمن أي إستراتيجية خاصة لتأمين نسبة 15% من الطلب المحلي على الكهرباء باستخدام الطاقة المتجددة بحلول عام 2030، حسب تقرير «آفاق الطاقة في دولة الكويت».

إضافة إلى أن الحكومة لم تحدد النسبة المتوقع بلوغها خلال فترة عملها، أي الـ 4 سنوات التالية والتي يفترض أن يكون نسبة 20% من النسبة الإجمالية.



٭ لم تشر الحكومة في برنامجها الطاقوي إلى شراكات محتملة بين القطاعين العام والخاص لاسيما في مجالات الطاقات المتجددة كمشروع «الشقايا»، إضافة لغياب أي آليات لتوعية المواطنين وإشراكهم في مجال التحول نحو استخدامات الطاقة البديلة، خاصة في ظل تزايد ارتفاع معدل الاستهلاك الفردي للطاقة.

من المؤمل أن يكون هذا التحدي محل اهتمام حكومي، حيث إن البرنامج فيه إشارات حول الحفاظ على البيئة وحمايتها.



٭ إن ذكر الجانب القيمي والأخلاقي على استحياء في برنامج عمل الحكومة أمر قد يلفت أنظار مجلس الأمة - بتركيبته الحالية - فيسعى صياغة حزمة تشريعات تشكل منظومة دفاعية تصد المخاطر عن التماسك المجتمعي والأمن الاجتماعي، وتعضد الولاء الوطني، كما أنها تحفظ كيان الأسرة «أساس المجتمع» وتقوي أواصرها، و«ترعى النشء وتحميه من الاستغلال وتقيه الإهمال الأدبي والجسماني والروحي».