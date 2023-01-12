وجه النائب مهلهل المضف سؤالا إلى وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية ووزير الدولة لشؤون تعزيز النزاهة عبدالعزيز الماجد بشأن الاتفاقية الإطارية المقدمة من الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات.



ونص السؤال على ما يلي: بخصوص الجهاز المركزي للمناقصات العامة، يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1 ـ صورة ضوئية من الاتفاقية الإطارية ALLiance Framework Agreement - AFA المقدمة من الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات مشفوعة بشرح باللغة العربية عنها يعرفها ويبين أسباب احتياجها، وآثارها ومدى حاجتها.



2 ـ تفاصيل وأسباب طلب التعاقد بالأمر المباشر للاتفاقية الواردة في البند السابق وما تتضمنه من تكلفة مالية بالعملة المحلية (الدينار الكويتي) وذكر إجمالي المبلغ باللغة العربية.



3 ـ ما أسباب إيقاف الطلب، وما رأي ديوان المحاسبة والجهاز المركزي للمناقصات العامة وإدارة الفتوى والتشريع بشأن التعاقد بالأمر المباشر وتوقيع الاتفاقية؟



4 ـ ما دور الهيئة العامة للاستثمار فيما يخص تلك الاتفاقية؟



5 ـ هل يخضع طلب التعاقد بالأمر المباشر بشأن توقيع تلك الاتفاقية لأحكام قانون المناقصات العامة رقم 49 لسنة 2016 وتعديلاته ولائحته التنفيذية؟



6 ـ صورة ضوئية عن ملاحظات ديوان المحاسبة على هذه المخالفة وردود الجهات ذات الصلة.