بتكليف من وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية عبدالعزيز الماجد سيّر قطاع المساجد بإدارة الإسناد رحلة العمرة الـ 15 للعاملين بقطاع المساجد من المؤذنين تحت شعار «عمرة صفوة المتميزين للمؤذنين».



وقال مدير إدارة الإسناد بوزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية ورئيس وفد «عمرة صفوة المتميزين للمؤذنين» فيصل صياح المطيري، ان رحلة عمرة صفوة المتميزين تعد مكافأة دينية وثقافية للمؤذنين، مبينا ان الرحلة تقام خلال الفترة من 8 الى 12 الجاري، الى مكة المكرمة ثم العودة الى الكويت، دعما من وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية في الحفاظ على المتميزين من المؤذنين في قطاع المساجد.



وأوضح المطيري ان الرحلة لن تقتصر على الشعائر الدينية فقط، بل ستكون رحلة دينية ثقافية لزيارة عدد من الأماكن مثل مجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة وغيرها، لإطلاعهم على مراحل صناعة كسوة الكعبة المشرفة، ومراحل صناعتها واستبدالها بالمملكة العربية السعودية، وتهيئة كل المواد الأولية لها، وللتعرف على آلية حياكة وتطريز القطع المذهبة التي تزين الكسوة والتي تتطلب قدرا كبيرا من الحرفة والتميز بالعمل اليدوي.



وأشار المطيري الى ان رحلة العمرة تستهدف اذكاء الجانب الديني والروحي عند المشتركين، وكذلك الجوانب الثقافية، لافتا الى ان الرحلة تتضمن 80 مؤذنا متميزا من مختلف ادارات وزارة الأوقاف المختلفة، متوجها بالشكر الجزيل لجميع ادارات الوزارة على تسهيل الاجراءات الخاصة بعمرة المتميزين.