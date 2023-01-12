دعت الولايات المتحدة إلى ضبط النفس والحد من استخدام القوة في بيرو التي تشهد اضطرابات سياسية، مؤكدة دعمها إجراء تحقيق في مقتل عشرات الأشخاص.



وقال ناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية «نقر بحق الاحتجاج السلمي والتعبير عن المظالم عبر القنوات الديموقراطية وندعو إلى الهدوء والحوار وأن تمارس جميع الأطراف ضبط النفس واللاعنف».



وأضاف «نحن نحض الحكومة على استخدام الحد الأدنى من القوة فيما تحمي المواطنين والممتلكات وحرية حركة الأشخاص».



وتابع «ندعم التزام الحكومة البيروفية التحقيق في الوفيات والتأكد من أن قواتها الأمنية تحافظ على القانون والنظام بما يتماشى مع حقوق الإنسان والقانون البيروفي».



وقتل 40 شخصا على الأقل في الاحتجاجات في بيرو منذ ديسمبر الماضي بعد إطاحة الزعيم اليساري بيدرو كاستيو واحتجازه.



وقال مكتب المدعي العام في بيرو إنه سيفتح تحقيقا ضد خلفه الرئيسة دينا بولوارتي على خلفية قمع الاحتجاجات.