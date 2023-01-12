وكالات: يشهد شمال غرب سورية خصوصا انخفاضا كبيرا في درجات الحرارة سببته موجة صقيع شديدة، وسط ظروف إنسانية صعبة وغير مسبوقة يعاني منها السوريون عموما، وفي مخيمات النازحين بشكل خاص.



وعلى الرغم من تمديد مجلس الأمن لآلية إدخال المساعدات عبر الحدود التركية حيث دخلت آخر قوافل المساعدات عشية قرار المجلس، وعلى الرغم من قيام عدد من المنظمات الإنسانية العاملة في المنطقة بتقديم المساعدة الشتوية بما يخص مواد التدفئة خلال الشهرين الماضيين، إلا أن نسبة الحاصلين على مواد التدفئة لازالت محدودة ولم تغطي أكثر من 35.2% من النازحين نجحوا في الحصول على مواد التدفئة مقابل 64.8% لم يحصلوا بعد على مخصصات أو مواد تدفئة للشتاء، بحسب ما أعلن فريق «منسقو استجابة سورية».



وحذر الفريق من تسجيل حالات وفيات بين الأطفال وكبار السن في ظل الانخفاض الكبير في درجات الحرارة التي تنخفض كثيرا لما تحت الصفر، وهو ماحدث بالفعل العام الماضي.



وحذر كذلك من ارتفاع الحرائق في مخيمات النازحين حيث يضطرون الى احراق اي شيء يجدونه داخل خيامهم غير المهيأة لدرجات حرارة متدنية. وسجل العام الماضي أكثر من 163 حريقا تسبب بخمسة وفيات وإصابة 42 مدنيا آخر.



يضاف الى كل ذلك، ما يسببه استخدام مواد غير صالحة للاشعال كالمواد البلاستيكية والاقمشة والنايلون، من زيادة الأمراض التنفسية بين النازحين وخاصة بين الأطفال وكبار السن.



وحث المنسقون المنظمات الإنسانية على تقديم المساعدة العاجلة والفورية للنازحين القاطنين في المخيمات والتجمعات العشوائية الواقعة في شمال غربي سورية، والمساهمة الفعالة بتأمين احتياجاتهم وتقديم الخدمات اللازمة للفئات الأشد ضعفا (الأطفال، النساء، وكبار السن).