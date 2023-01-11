قام وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مازن الناهض، ومدير عام الإدارة العامة للجمارك سليمان الفهد، ومدير عام مؤسسة الموانئ الكويتية عيسى الملا، اليوم ‏ بزيارة تفقدية لمرافق ميناء الشعيبة وساحة التفتيش والبوابة الشمالية وأجهزة المسح الإشعاعي وأرصفة الميناء، حيث استمعوا الى آلية وإجراءات تفتيش البضائع والحاويات بدءاً من إنزالها من الباخرة وحتى خروجها من الميناء.

‏‎هذا، وبحث وزير التجارة ‏والصناعة مع مديري الجمارك والموانئ الكويتية وبعض قيادات الإدارة العامة للجمارك ومؤسسة الموانئ الكويتية سبل تطوير الميناء وتذليل المعوقات .



وفي ختام الزيارة وجه وزير التجارة ‏والصناعة الشكر والاعتزاز لجميع العاملين بالإدارة العامة للجمارك وثقته بيقظتهم الجمركية ودورهم الكبير بأمن وتيسير العمل الجمركي والتعاون مع كل الجهات لتحقيق الاهداف المنشودة .