قد لا يصدق المرء للوهلة الاولى ان تكون التحفة الفنية التي ينظر اليها ويشده إبداع تركيبها نتاج قطع غيار قديمة وصدئة تمت معالجتها لتكون شكلا فنيا جميلا.

ويعد فن تدوير ادوات الخردة وإعادة استخدامها في مجسمات جميلة من الفنون الابداعية غير التقليدية التي يبرع فيها الفنان المصري عبدالرحمن عوف الذي يرى ان استغلال الخردة في شكل تصميم ومجسم فني ابداع من نوع اخر غير الفنون الاخرى التي نراها واعتدنا رؤيتها.

ويستخدم عوف في اعماله التي تقوم على تدوير استخدام الخردة ومخلفات السيارات والدراجات النارية المتهالكة وتحويلها الى اشكال فنية المواسير والصواميل (البراغي) بأنواعها المختلفة والتروس والجنازير والصمامات وعوادم السيارات والدراجات الهوائية.