عبدالعزيز الفضلي

وافق ديوان الخدمة المدنية على تكليف مدير إدارة لشغل مدير عام منطقة تعليمية بوزارة التربية بصفة مؤقتة .

جاء ذلك في كتاب أرسله الديوان الى وزارة التربية يوم امس وتلقت "الأنباء" نسخة منه وجاء فيه: "بالإشارة إلى الموضوع أعلاه ، وعطفاً على كتاب الديوان المؤرخ في 2 يناير الجاري الصادر رداً على كتابكم المؤرخ في 1 ديسمبر 2022 وذلك فيما انتهى إليه من عدم جواز ندب شاغلي الوظيفة الإشرافية بمستوى (مدير إدارة) – بالمناطق التعليمية بصفة مؤقتة للقيام بأعمال الوظيفة الإشرافية الشاغرة(مدير عام منطقة تعليمية) .

يرجى التفضل بالإحاطة بأن الديوان يثمن جهودكم المخلصة والتعاون المثمر ، وهو ما تجلى في إعلان جهتكم الموقرة المؤرخ في 13 ديسمبر 2022 عن حاجتها لشغل وظيفة (مدير عام منطقة تعليمية) - بقطاع التعليم العام وفقاً للضوابط والشروط التي سبق وأن أقرها مجلس الخدمة المدنية في اجتماعه رقم (9) لسنة 2017 المنعقد

بتاريخ 26 سبتمبر 2017 وتضمنها كتاب الديوان المؤرخ في 1 اكتوبر 2017 بشأن ضوابط وأحكام وشروط شغل الوظائف الإشرافية التعليمية ، وحيث أنه ونظراً للظروف العملية الصعبة التي تواجه جهتكم خلال فترة الاختبارات ونهاية الفصل الدراسي الأول ، وهو ما يتحتم معه المتابعة والإشراف لضمان سير العمل

داخل المرفق بانتظام وباضطراد ، وتزامناً مع الإعلان المشار إليه أعلاه .

لذا – يفيد الديوان بالموافقة على تكليف من يقوم بمتابعة العمل خلال الفترة التي تستدعي ذلك وبصفة مؤقتة لحين الانتهاء من إجراءات الإعلان والتوظيف المشار إليها أعلاه ، وذلك وفقاً لما سبق بيانه ، شاكرين لكم حسن تعاونكم معنا" .