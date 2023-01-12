بشرى شعبان

حددت الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة، المراكز المعتمدة لاجراء اختبارات الذكاء في 7 مراكز حكومية و 15 مركزا في جمعية نفع عام ومؤسسات القطاع .

وأكدت الهيئة أن الجهات المخوّلة بالتوقيع في الهيئة هي وحدة الاختبارات والمقاييس، وفي وزارة التربية إدارة الخدمات النفسية والاجتماعية ووفي وزارة الصحة مركز الصحة النفسية، مستشفى العدان ، مركز الأمراض الوراثية ، مستشفى الصباح بالاضافة الى كافة المستشفيات الحكومية.

والمراكز الخاصة المعتمدة من قبل الهيئة ويمكن الاطلاع عليها عبر مواقع التواصل الاجتماعي للهيئة والتواصل عبر الأرقام المحددة.