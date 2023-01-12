أعلنت الهيئة العامة للمعلومات المدنية اليوم الخميس، الانتهاء من تغطية وتصوير كل من محافظتي العاصمة وحولي باستخدام طائرات الدرون بدقة تتجاوز 5 سم وذلك ضمن خطة (مشروع تصوير الدرون).

وأكدت الهيئة في بيان صحافي، أنه ستتم إتاحة البيانات للمحافظتين قريبا عبر تطبيقات الهيئة المختلفة مثل تطبيق (كويت فايندر) و(بوابة المعلومات المكانية) مضيفة ان الخطوة تهدف الى استكمال مشروع الهيئة في تغطية جميع مناطق البلاد وتوفير البيانات وإتاحتها بالكامل للجهات الحكومية.

وأفادت بأن الهيئة تقوم حاليا بعملية مسح كل من منطقتي تيماء والصليبية باستخدام ال(درون) بناء على طلب المؤسسة العامة للرعاية السكنية ودعما لمشاريعها.

يذكر أن مشروع الهيئة في (تصوير الدرون) انتهى من تغطية 53 منطقة في الكويت من أصل 157 منطقة وبنسبة 33 في المئة.