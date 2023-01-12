رفع قدرة الموانئ في إدارة الأزمات المتوقعة والطارئة وفقاً للمعايير العالمية

عاطف رمضان

دعا وزير التجارة والصناعة مازن الناهض، المسؤولين لوضع استراتيجيات لتطوير مرافق الموانئ الكويتية لأهميتها في ضمان تدفق السلع منها وإليها بصورة لا تتوقف ورفع قدرتها في إدارة الأزمات المتوقعة والطارئة وفقاً للمعايير العالمية.

جاء ذلك خلال جولة ميدانية قام بها الوزير الناهض في ميناء الشعيبة، حيث أكد على ضرورة تسريع جهود العمل للارتقاء بهذا المرفق الحيوي.

ووجه الناهض مسؤولي الإدارة العامة للجمارك ومؤسسة موانئ الكويت للنهوض وتطوير مرافقيهما بما يستقيم مع مستهدفات خطة التنمية 2035.

وأشار إلى ضرورة البدء بوضع خطة موضوعية عملية تضمن النهوض بعمل مرفق الجمارك والموانئ في الكويت إلى الحدود التي تنسجم مع تحركات الدولة في إحداث تغيير جذري بكفاءة وتطور مرافقها الإستراتيجية والتي يأتي ضمنها موانئ الكويت وجماركها.

وأكد الناهض على اهمية مرفق الموانئ والجمارك خصوصا عقب اندلاع جائحة كورونا وما ترتب عليها من اقرار خطط مناسبة تضمن تدفق البضائع والسلع إلى السوق المحلي.

ونوه إلى ضرورة الارتقاء بمرفق الموانئ الكويتية وإدارة جماركها بما يحقق لها لعب دور حيوي في ترسيخ أهمية هذا المرفق في خطط الكويت الاقتصادية.

ودعا المسؤولين لوضع استراتيجيات طويلة الأمد نظرا لأهميتها في ضمان تدفق السلع منها وإليها بصورة لا تتوقف، ورفع قدرتها في إدارة الأزمات المتوقعة والطارئة وفقاً للمعايير العالمية.

وشدد على ضرورة أن تشمل الجهود المبذولة بهذا الشأن مراعاة الموقف التنافسى للموانى الكويتية من خلال استجابتها لعوامل المنافسة من الموانئ الأخرى فى المنطقة وإقرار تحديث عملي لأطارها العام يضمن تطويرها فى المستقبل القريب.