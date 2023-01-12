اختتمت بطولة الكويت لجمال الخيل العربية الأصيلة والتي تقام على مضمار بيت العرب مسابقاتها بتتويج مربط الحمد للخيول العربية وللمرة السادسة على التوالي بجائزة المزرعة الرائدة، وذلك بعد ان حصدت أربعة مراكز متقدمة في نهائيات البطولة بالإضافة إلى المراكز المتقدمة في أشواط الفئات المختلفة .

حضر ختام البطولة التي استمرت 3 أيام سفير الولايات المتحدة الامريكية جيمس هولتسنايدر ، وسفيرة كندا عليا مواني، وعدد كبير من المهتمين في مجال الخيول العربية الأصيلة.



وحصد مربط الحمد للخيول العربية الأصيلة في البطولة، والذي تعود ملكيته إلى الشيخ حمد الخالد المالك الصباح في ختام البطولة، 3 جوائز ذهبية حصدها (جود الحمد - مهرات) و(أبها الحمد - الافراس) و (نبراس الحمد - الفحول ) ، وحصدت ( وجود الحمد - الافراس ) على الجائزة البرونزية ) .