تقدم النائب عيسى الكندري باقتراح برغبة طالب فيه بتسمية إحدى مدارس الكوي باسم المؤرخ سيف مرزوق الشملان.

وقال الكندري في مقدمة اقتراحه: تخليداً لذكرى أحد رجالات الوطن الأوفياء المؤرخ سيف مرزوق الشملان، بعد حياة حافلة بالعطاء والبحث والتوثيق لأحداث التاريخ الكويتي، الذي ساهم في حفظ أهم تاريخ كويتي للأجيال القادمة يتعلّق بالسفر والغوص على اللؤلؤ، فاستحق لقب المؤرخ لشغفه وحبه للتاريخ وتفانيه لخدمة هذا التخصص الذي أحبه منذ صغره، وهو ما جعله مشغوفا بالتراث والماضي ومبدعا في حفظه، وأعماله الجليلة وإسهاماته المقدّرة في خدمة وطنه خلال مسيرته الحافلة بالعطاء بمجال توثيق التاريخ الكويتي عبر إجراء اللقاءات الحوارية مع كوكبة من الرعيل الأول، ومؤلفاته الثرية بالمعلومات الوطنية التاريخية، وذلك بشكل متواصل على مدى عشرات السنين، سائلا المولى جلّ وعلا أن يتغمده بواسع رحمته.

إذن الله المؤرخ سيف مرزوق الشملان.