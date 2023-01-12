للأسرة دور هام في حماية الأبناء من الانجراف إلى هاوية التعاطي

عقدت اللجنة العليا للحملة الوطنية لمكافحة المخدرات وتوفير مواقع لعلاج وتأهيل المدمنين اجتماعها الدوري برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ طلال الخالد في قصر السيف اليوم.

وحضر الاجتماع أعضاء اللجنة العليا وزير الصحة ووزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب بالإنابة د. أحمد العوضي ووزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي د.حمد عبدالوهاب العدواني ووزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية ووزير الدولة لشئون تعزيز النزاهة عبدالعزيز ماجد الماجد ووزير الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية ووزير الدولة لشؤون المرأة والطفولة مي جاسم البغلي.

وتخلل الاجتماع استعراضا لتقارير لجنة مكافحة المخدرات وتجارتها ولجنة التوعية بمخاطر المخدرات ولجنة علاج وتأهيل المدمنين واللجنة القانونية والتشريعية وهي اللجان التنفيذية المنبثقة من اللجنة العليا.

وقد وجه النائب الأول جميع الفرق التنفيذية المنبثقة من اللجنة العليا إلى ضرورة التعاون وتذليل التحديات والإسراع في تنفيذ الخطط والمشاريع وفق مؤشرات أداء يتم من خلالها تقييم تلك الخطط.

وشدد على ضرورة العمل الجاد والدؤوب لمواجهة هذه الحرب الشرسة التي تستهدف شباب الكويت ومستقبلها وتجفيف جميع منافذ تهريب تلك السموم إلى الكويت من خلال يقظة أبناء الكويت المخلصين العاملين في المنافذ البرية والبحرية بالإضافة إلى رجال أمن المطار والادارة العامة للجمارك.

وأكد أهمية دور الأسرة المحوري في حماية الأبناء من الانجراف إلى هاوية تعاطي وادمان المواد المخدرة مشيرا إلى ان المحافظة على الكيان الأسري هو خط الدفاع الأول لمواجهة هذه الآفة والتغلب عليها.

واختتم النائب الأول اجتماع اللجنة العليا بتوجيه لجنة علاج وتأهيل المدمنين لتوفير أفضل الكوادر الطبية المتخصصة لعلاج المدمنين وذلك بأحدث الوسائل مع توفير الخصوصية والسرية التامة.