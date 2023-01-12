ثامر السليم

تأكيدا لما اشارت اليه «الأنباء» في عددها الصادر الاثنين 9 يناير تحت عنوان «رفع إحلال 244 وظيفة لوافدين إلى مجلس جامعة الكويت»، رفض مجلس الجامعة بالاجماع احلال 244 وظيفة من الوافدين لمدة 4 سنوات مع ضرورة الالتزام بقرارات مجلس الجامعة السابقة والاحتفاظ بالكوادر الإدارية والفنية والخبرات بجامعة الكويت.

هذا وقد اكدت مصادر مطلعة لـ"الأنباء" ان المجلس سيخاطب وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي لمخاطبة وزارة المالية لرفع القيد الوارد في ميزانية جامعة الكويت للعام المالي 2023/2022 ولمدة أربع سنوات وفقاً لقرارات مجلس الجامعة سالفة الذكر في ضوء البند رقم (31) من المادة (11) اختصاصات مجلس الجامعة من القانون رقم (76) لسنة 2019 في شأن الجامعات الحكومية.

يذكرأن ديوان الخدمة المدنية طلب من الإدارة الجامعية تطبيق سياسة التكويت، حيث أكد ضرورة إحلال 244 وظيفة من الإداريين الوافدين في الجامعة وإنهاء عقودهم بنهاية مارس المقبل، حيث ان الأمانة العامة ممثلة بأمينها العام د.فايز الظفيري خاطبت الكليات بضرورة الالتزام بتعميم الديوان لحين البت في قرار الإحلال من قبل مجلس الجامعة التزاما بتطبيق اللوائح والقوانين.