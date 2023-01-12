منصور السلطان

نفذت الإدارة العامة للمرور، ممثلة في إدارة الشؤون الفنية، حملة تفتيشية بالتعاون والتنسيق مع قطاع الأمن الجنائي، ممثل بإدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير، والإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة، والوزارات والجهات الحكومية المعنية منها وزارتا التجارة والكهرباء وبلدية الكويت والهيئة العامة للقوى العاملة، والهيئة العامة للصناعة والهيئة العامة للغذاء والتغذية، استهدفت الورش والكراجات والحرفيين في منطقة الشويخ الصناعية لضبط المخالفين، وأسفرت الحملة عن تحرير 600 مخالفة مرورية وضبط 8 سيارات مطلوبة، منها 7 حجز قضائي و1 سرقة، وتمت إحالة المخالفين الى قطاع شؤون الأمن العام، كما حررت وزارة التجارة عدد (58) محضر مخالفات لكراج وورشة وفق المادة 216/2014 وتحرير محاضر ضبط وإغلاق فوري لورشة لبيع وتصنيع ماسورة العوادم ومحلقاتها التي تسبب إصدار أصوات مزعجة، وذلك وفقا للقرار الوزاري رقم 76 لسنة 2022 والذي ينص في مادته الثانية على (يحظر استيراد وتصنيع وبيع أو تركيب أنظمة العوادم الرياضية وملحقاتها وجميع أنواعها) ويستثنى من الحظر الهيئات الرياضية المتخصصة بالرياضات ووكلاء السيارات المعتمدون ووكلاء قطع الغيار المرخص لهم ببيعها الحاصلون على وكالة عادم السيارات بعد موافقة الإدارة العامة للمرور.



وبحسب بيان صادر عن وزارة الداخلية، فإن الحملة تأتي انطلاقا من توجيهات النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع بالإنابة الشيخ طلال خالد الأحمد الصباح وتعليماته بضرورة تنفيذ حملات أمنية ومرورية للتصدي لكل الظواهر السلبية والمخالفات المرورية، وضبط المركبات المخالفة لقوانين المرور من حيث تغيير لون المركبة أو شكلها الجوهري أو التظليل والملصقات المخالفة للقانون وتطبيق شروط الأمن والمتانة.