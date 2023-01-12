قدم 6 أعضاء في المجلس البلدي اقتراحا بتخصيص مشروع سكني غرب البيوت الحكومية في منطقة جليب الشيوخ.

وقال كل من رئيس المجلس البلدي عبدالله المحري ونائبه خالد المطيري والأعضاء فهد العبدالجادر وعبدالله العنزي وناصر الجدعان ونصار العازمي في الاقتراح: نظرا لأهمية القضية الإسكانية، وضرورة إيجاد مناطق صالحة للتخصيص للرعاية السكنية، وتوفير الحلول للمشكلة الإسكانية التي باتت تؤرق الأسرة الكويتية واستقرارها، وبعد زيارة ميدانية لموقع الأرض، لوحظ وجود مساحة أرض كبيرة مجاورة للبيوت الحكومية في القطعتين 14 و26، حيث يمكن الاستفادة منها وتوزيعها كقسائم على المواطنين، وللمصلحة العامة.

نقترح: تخصيص الأرض المجاورة للبيوت الحكومية بمنطقة جليب الشيوخ وتقسيمها وتوزيعها على المواطنين كقسائم سكنية، وذلك بالتنسيق مع المؤسسة العامة للرعاية السكنية.