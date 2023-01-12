منصور السلطان- محمد الجلاهمة

أعلن مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام والمتحدث الرسمي باسم قوة الإطفاء العام العقيد محمد بدر إبراهيم الغريب، أن القوة بدأت اليوم في عمليات إيداع مبالغ مكافأة الصفوف الأمامية في حسابات مستحقيها.

وقد أصدر رئيس قوة الإطفاء العام الفريق خالد راكان المكراد قرارا بتشكيل لجنة للنظر في التظلمات الخاصة بمكافأة الصفوف الأمامية، وذلك بناء على ما جاء في قرار الصرف لحصول كل مستحق على حقه، وعلى من يرغب في تقديم تظلم مراجعة رئيس لجنة تظلمات الصفوف الأمامية في قطاع الشؤون المالية والإدارية بمبنى رئاسة قوة الإطفاء العام في منطقة عبدالله المبارك (غرب مشرف).