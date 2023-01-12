تشهد انتخابات الأندية الرياضية الشاملة لاختيار أعضاء مجالس إداراتها للدورة الجديدة (2023/2027) التي تجري اليوم الخميس في 4 أندية هي النصر والجهراء واليرموك ووربة إقبالا جيدا من أعضاء الجمعيات العمومية للإدلاء بأصواتهم.

ومن المتوقع أن تزداد كثافة الناخبين والناخبات في الفترة المسائية باعتبار ان اليوم هو يوم عمل رسمي وسط تنظيم مميز للجان الانتخابية المشكلة من الجمعيات العمومية للأندية والهيئة العامة للرياضة التي تشرف عليها، علما أن صناديق الانتخاب ستغلق عند الساعة 9 مساء لتبدأ بعدها عملية الفرز وإعلان النتائج.

وكانت قد تمت تزكية بقية مجالس إدارات الأندية الرياضية الشاملة بعد إغلاق باب الترشح دون منافسة في حين ستقام انتخابات الأندية المتخصصة يوم الأحد المقبل في عدة أندية.