أقدمت سيدة في ليبيا على قتل زوجها، وهو من ذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك بسبب كسره فناجين القهوة، وفق اعترافها.

ونشرت وزارة الداخلية في ليبيا، اعترافا مفصلا للسيدة، عبر حسابها في "فيسبوك"، حيث روت الجانية تفاصيل جريمتها.

وكانت الأجهزة الأمنية قد تمكنت من القبض على السيدة، وكشف ملابسات الجريمة، التي وقعت في منزلها هي والضحية بمنطقة قرقارش في طرابلس.

وبحسب بيان الداخلية، فقد حاولت الزوجة إبعاد الشبهات عنها بالادعاء أن أشخاصا مجهولين اقتحموا منزلها وعذبوها وقتلوا زوجها.

لكنها أقرت لاحقا في التحقيقات بإقدامها على قتل زوجها بحجة عدم قدرتها على الاستمرار في الحياة الزوجية معه، فقررت التخلص منه لإنهاء الزواج.

وقالت الجانية في مقطع الفيديو، الذي نشرته "الداخلية"، إن زوجها لا ينفذ كلامها أو يطبق تعليماتها، وقد قام بكسر فناجين قهوة كانت قد اشترتها مؤخرا، مما أثار غضبها، فضربته بعصا المكنسة على رأسه وظهره وقدميه.

وأضافت أنها لم تكن تنوي قتله، بل "تأديبه" حتى لا يعيد الكرّة، مبينة أنه فقد الوعي أثناء ضربها له بشكل مفاجئ وسقط وارتطم رأسه في الأرض، حيث لفظ أنفاسه الأخيرة.

وأثارت الجريمة غضبا بين الليبيين، خاصة أن الزوج من ذوي الاحتياجات الخاصة ويتيم الأبوين، وكان في أحد مراكز رعاية المعاقين قبل زواجه بشهرين.