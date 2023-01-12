أعلن جهاز الأمن الوطني العراقي ، القبض على 63 متهماً بالإبتزاز في عدة محافظات.

وقال الجهاز ، في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع)، :"من خلال متابعة الشكاوى الواردة لجهاز الأمن الوطني وبعد استحصال الموافقات القضائية، نفذت مفارز جهاز الأمن الوطني في محافظات عدة واجبات متفرقة".

وأضاف أن قوات الأمن الوطني تمكنت من إلقاء القبض على63 شخصاً بينهم امرأتان، يمتهنون الإبتزاز بغية الحصول على مبالغ مالية أو غايات غير أخلاقية.

وأكد أنه "تم تدوين أقوالهم جميعا وإحالتهم إلى الجهات المختصة لإتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم وفق القانون".