قالت سلطات الجمارك المحلية إن شانغهاي أطلقت أول قطار شحن بين الصين وأوروبا لعام 2023، متجهاً لعدة محطات في آسيا الوسطى.

وحمل قطار الشحن 100 حاوية معيارية مكافئة لعشرين قدماً من البضائع، مثل المصاعد والمعدات الطبية وقطع غيار السيارات، بوزن إجمالي يزيد عن 880 طنا بقيمة إجمالية 18.7 مليون يوان (حوالي 2.76 مليون دولار أمريكي).

هذا وقد أطلقت شانغهاي أول قطار شحن بين الصين وأوروبا في سبتمبر 2021.

وفي عام 2022، تعاملت شانغهاي مع 53 قطار شحن بين الصين وأوروبا، محملة بأكثر من 5000 حاوية معيارية مكافئة لعشرين قدماً من البضائع بوزن إجمالي يبلغ 40 ألف طن بقيمة 1.3 مليار يوان.