في ثاني أيام سلسلة مزادات بيع سندات الخزانة الأمريكية طويلة الأجل هذا الأسبوع، أعلنت وزارة الخزانة بيع سندات أجل 10 سنوات بقيمة 32 مليار دولار، وجاء الطلب أعلى من المتوسط.

وبلغ سعر العائد على السندات العشرية 575ر3% من قيمتها الاسمية، وبمعدل تغطية للطرح بلغ 53ر2 مرة.

كانت وزارة الخزانة الأمريكية باعت سندات أجل 10 سنوات الشهر الماضي، بقيمة 32 مليار دولار، حيث بلغ سعر العائد عليها 625ر3% ومعدل التغطية 31ر2 مرة من قيمة الطرح.

يذكر أن معدل التغطية هو مقياس للطلب على السندات، حيث يشير إلى حجم الاكتتاب مقارنة بحجم الطرح. وبلغ متوسط معدل التغطية في آخر 10 طروحات للسندات فئة العشر سنوات 39ر2 مرة.

وأعلنت وزارة الخزانة أمس بيع سندات مدتها ثلاث سنوات بقيمة 40 مليار دولار، حيث كان الاكتتاب فيها أعلى كثيرا من المتوسط.