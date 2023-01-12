قررت شركة هندية فرض غرامة مالية قدرها 100 ألف روبية (نحو 1200 دولار) على أي من موظفيها إذا اتصل بزميل آخر حينما يكون في إجازته، وذلك حتى تمنح موظفيها فترة راحة كاملة بعيداً عن ضغوط العمل.

وبحسب بافيت شيث، الشريك المؤسس لشركة «دريم 11» فمن حق الموظف ألا يزعجه أي أحد في أثناء قضاء إجازته، وقال شيث: «على الأقل مرة في السنة مدة أسبوع واحد يجب أن يخرج الموظف من جو العمل، ويجب ألا يزعجه أحد سواء بالبريد الإلكتروني أو المكالمات، ويساعد ذلك الشركة أيضاً على التأكد من أنها لا تعتمد على شخص معين في سير العمل».