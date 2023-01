GUARDIANS OF THE GALAXY Vol. 3



في إطار من المغامرة والحركة، يعود حراس المجرة في مغامرة أخيرة ختامية، حيث يصبح عليهم تقديم العديد من التضحيات، تجاوز ماضيهم وحماية المجرة، وتتوالى بعدها الأحداث.



الفيلم من: إخراج جيمس غن، بطولة: إليزابيث ديبيكي، بوم كليمنتيف، ديف باتيستا، ومن المقرر عرضه على شاشات «سينسكيب» مايو المقبل.





INDIANA JONES and the Dial of Destiny



في عام 1969، يعيش عالم الآثار والمغامر «إنديانا جونز» حياة عادية بعيدة عن الإثارة التي اعتاد عليها، ولكنه سرعان ما يعود في مغامرة رفقة ابنته الروحية «هيلينا» في مواجهة مع رجل نازي يدعى «فولر».



الفيلم من إخراج: جيمس مانغولد، بطولة: هاريسون فورد، فيبي والر بريدج، مادس مايكلسن، ومن المقرر عرضه على شاشات «سينسكيب» يونيو المقبل.