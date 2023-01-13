تمكن مسلسل «The Peripheral» من حصد آلاف المشاهدات بعد صدور 5 حلقات فقط، وجذب أنظار محبي التكنولوجيا والواقع الافتراضي والراغبين في اكتشاف مستقبل الأرض في ظل التطور التكنولوجي المتسارع وظهور تكنولوجيا الواقع المعزز والبيئات الافتراضية، فما الذي سيبدو عليه مجتمعنا بعد عدة سنوات من الآن؟



منذ فترة ليست بعيدة، شهدنا النجاح المبهر لعالم «الميتافيرس»، وكيف انتشرت العملات المشفرة كالنار في الهشيم، وبدأ الناس يشترون ويبيعون العقارات في العالم الافتراضي والرموز غير القابلة للاستبدال وغيرها من المنتجات الحصرية التابعة لشركات عالمية، كل هذه التغييرات أدت إلى ظهور مسلسلات تتحدث عن تبعات هذه التطورات والجوانب المظلمة لهذه العوالم مثل «Black Mirror» وفيلم «Ready Player One» وغيرها الكثير، من أحدث هذه المسلسلات هو مسلسل «The Peripheral» الذي يظهر الجانب المظلم لـ «الميتافيرس» من خلال تقديم 8 حلقات فقط، وهنا سنتعرف أكثر على هذا المسلسل الفريد.



يتقاطع العالم الافتراضي والمادي في «الميتافيرس» وتتحكم التكنولوجيا في قضايا الحياة الواقعية التي تصبح أكثر بؤسا وسوداوية بالرغم من التقدم التكنولوجي، تأخذنا أحداث المسلسل إلى المستقبل القريب في عام 2032 في بلدة صغيرة في جبال بلو ريدج، تعيش فتاة شابة تدعى «فلين فيشر» تعمل في شركة للطباعة ثلاثية الأبعاد مع والدتها المريضة وأخيها «بيرتون»، الجندي السابق في البحرية والمهووس بألعاب الفيديو، خلال الحلقة الأولى نكتشف أن «فيشر» لديها موهبة ومهارة خاصة في ألعاب الفيديو وتساعد أخاها في كسب المال من الواقع الافتراضي، لكنها تفضل الحياة الواقعية وتحتاج إلى العمل من أجل شراء الأدوية باهظة الثمن لعلاج والدتها التي تعاني من ورم ليفي في مراحل متقدمة، يحظى أخوها بفرصة لكسب أموال إضافية عن طريق تجربة لعبة محاكاة واقعية جديدة فيستعين بأخته الماهرة من أجل الفوز باللعبة، وعندما تجربها لأول مرة تجد أنها أكثر واقعية مما تصورت وتعجب بها، لكن خلال التجربة الثانية لها تكتشف أنها ليست مجرد لعبة عادية، وأنها تتسم بمحاكاة واقعية للآلام التي تتعرض لها في اللعبة (نكتشف فيما بعد أنها ليست لعبة بل أحداث حقيقية موجودة في مكان وزمان آخر في لندن المستقبلية عام 2100).



تتمكن «فيشر» من الحصول على سر ثمين تابع لشركة أبحاث في مدينة لندن المستقبلية دون أن تدرك ذلك، وتقرر عدم تجربة اللعبة مجددا، لكن الأوان قد فات عندما ترصد هذه الشركة جائزة بقيمة 9 ملايين دولار لقتل عائلتها في زمانها وتصبح حياتها مهددة من قبل جماعات خطيرة جاءت من المستقبل.