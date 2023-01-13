بقلم: خالد القبندي - أمين سر اللجنة الكويتية للبلياردو والسنوكر





الحمد لله أولا وأخيرا على كل ما جرت به الأقدار، وإنا لله وإنا إليه راجعون.

لقد أوجعنا فقد أخوين وصديقين عزيزين كانا يعتبران من أعمدة «البلياردو» الكويتية، وفي أقل من 10 أيام، الصديق الأول هو المرحوم طارق الملا، الذي كان عضوا في مجلس إدارة اللجنة الكويتية للبلياردو والسنوكر حتى وفاته يرحمه الله، والحديث عن «بو فاطمة» يطول ولا يسعه هذا المقال مهما كتبنا، لأنه رحمه الله كان مثالا للرياضي الكويتي المخلص بما قدمه من إنجازات لوطنه خلال فترة تمثيله المنتخب الكويتي للبلياردو على مدى أعوام حقق فيها الكثير من الميداليات الدولية، واستكمل خدمته لرياضته ووطنه بعد الاعتزال بانضمامه للفريق الإداري عضوا في مجلس إدارة اللجنة، كما انه ترأس العديد من الوفود الكويتية في المحافل الدولية وحقق الفريق تحت إدارته إنجازات تاريخية غير مسبوقة.



والصديق الثاني هو المرحوم رائد العيدي الذي كان أحد أوائل الحكام الكويتيين الذين حصلوا على الشارة الدولية، وكان أول حكم كويتي يدير مباراة نصف النهائي في بطولة العالم للبلياردو عام 2012 التي كانت تستضيفها الشقيقة قطر، وكان معروفا عن «بو حمد» حبه ودعمه البلياردو ولاعبيها، فلم يبخل عليهم بدعم أو توجيه، فقد كان رحمه الله كريما ينفق من ماله الخاص لدعم لاعبي الكويت صغارا وكبارا.



ولا شك أن فقد هؤلاء الرجال مؤلم ومؤثر ولكن يجب علينا جميعا استكمال الجهد والعمل واستمرار المسيرة تقديرا لجهودهم وتضحياتهم التي أفنوا أعمارهم في سبيل تحقيقها.



وختاما، نرجو من العلي القدير أن يجبر مصابنا فيمن فقدنا، وأن يحسن عزاءنا فيمن تبقى..



(وإنا لله وإنا إليه راجعون)،



وبإذن الله مستمرون.